Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Andremmo sempre d’accordo, non fosse che…”

Orietta Berti, da poco reduce dall’uscita di Mille, è una delle cantanti più apprezzate in Italia. Questo pomeriggio sarà ospite a Verissimo – Le storie dove avrà modo di parlare del suo rapporto con Osvaldo Paterlini, l’uomo che ha sposato più di mezzo secolo fa e con cui condivide anche due figli, Omar e Otis. I due sono decisamente affiatati, anche se lei si diverte a mettere in risalto i lati più comici e inediti della loro coppia: “Dormo sempre poche ore, la notte faccio i lavori in casa e cucino con la musica alta”, racconta, a proposito della loro vita insieme. “I vicini si lamentano, mentre Osvaldo dorme in una camera insonorizzata così non lo disturbo. A volte dormiamo insieme, ma a lui piace stare da solo, è un po’ musone, gli piace parlare poco. È il mio contrario, ci compensiamo, altrimenti non andavamo d’accordo per 54 anni. Una mia amica voleva festeggiare l’anniversario e io: ma cosa vuoi festeggiare dopo mezzo secolo? Ognuno per conto suo!”.

Orietta Berti racconta la sua vita di coppia con Osvaldo Paterlini

Nella sua ultima intervista a Domenica in andata in onda la scorsa settimana, Orietta Berti ha svelato diversi aneddoti relativi al suo rapporto con Osvaldo; un uomo bellissimo, quando l’ha conosciuto, ma che a suo dire sarebbe “invecchiato male”. “È vero, non si cura, si lascia i capelli bianchi, si rasa sempre la testa a zero…”, sostiene Orietta, tra il serio e il faceto. “E poi adesso sono arrabbiata con lui – prosegue – perché avevo sei vasi di gerani altissimi, ogni tanto il vento li buttava per terra e il giardiniere li tirava su. Sai cosa ha fatto Osvaldo? Me li ha tagliati bassi, erano altri tre metri, li ha tagliati a un’altezza che ormai non crescono più. Lo ha fatto perché così quando tira vento, non cadono però così non crescono nemmeno più, non metteranno nemmeno una foglia. Ha la mania di fare il giardiniere, ma taglia i fiori come la sua testa: a zero. Dice che è figlio di contadini e lo sa fare, ma non è vero! Ha fatto lo stesso con la siepe di ortensie. E poi lui va a potare di notte: si è fatto un turbante con una luce e taglia di sera perché il sole gli dà fastidio”.

I ‘litigi’ tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini

In realtà, però, i loro sono solo piccoli battibecchi da innamorati: Orietta considera Osvaldo Paterlini l’unico uomo della sua vita, tanto è vero che prima di lui non c’è stato nessuno e dopo di lui non ci sarà nessun altro. Ottimo il loro rapporto anche dal punto di vista professionale (lui è il suo manager): “Io gli sono grata, gli voglio bene perché mi ha aiutato tanto, senza di lui non avrei potuto fare quello che ho fatto. Mi è stato vicino senza interesse, solo perché mi vuole bene. Non è facile trovare una persona così. Secondo me lo fa apposta di farmi arrabbiare altrimenti andremmo sempre d’accordo”.

