Osvaldo Paterlini, malattia e come ha conquistato Orietta Berti/ “Operato otto…”

Osvaldo Paterlini negli ultimi anni ha sofferto molto. La stessa Orietta Berti, durante un’intervista a cuore aperto, ha deciso di raccontare un periodo che ha messo a dura prova la coppia, parlando delle difficili condizioni di salute del marito Osvaldo che sono state pesantemente messe alla prova da quello che è l’incubo di questi ultimi anni: il Covid. Il marito della cantante aveva già avuto alcuni problemi di salute pregressi, per i quali era stato operato negli anni, e come abbiamo imparato, le persone con patologie sono soggetti a rischio quando si tratta di Covid, quindi per la coppia è stato un momento davvero spaventoso e drammatico.

L’uomo soffre anche di un glaucoma che lo ha costretto a rimanere a casa spesso, non potendo più accompagnare sua moglie Orietta in giro per il mondo durante i suoi tour. Sempre al Corriere della Sera, parlando della sua malattia, Paterlini ha detto: “Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Da qualche anno, però, ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono”.

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti sono sposati dal 1967. In un’intervista a Domenica In di Mara Venier, Orietta Berti svelò qualche dettaglio in più sul loro primo incontro: “Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario. Al primo appuntamento mi regalò una forma di Grana”. Iniziarono a frequentarsi ma Osvaldo non piacque subito alla mamma e alla nonna di Orietta: “Nonna mi prese da parte allarmata: “Lascia perdere, è troppo secco, mi sa che è malato”. All’epoca bisognava essere belli grassi per piacere a mamme e nonne. Non la ascoltai, per fortuna”.

Un incontro che, come raccontato dalla Berti in una lunga ed intima intervista al Corriere, è avvenuto ad una sagra. Una sera è bastata per farli incontrare, conoscere e innamorare per tutta la vita: “Avevo da poco perso il papà, alcuni amici mi convinsero ad andare con loro per svagarmi. Osvaldo era lì. Magro, discreto. Non faceva il marpione e non raccontava le barzellette come la maggior parte dei miei coetanei di allora“, racconta di Osvaldo proprio Orietta Berti.













