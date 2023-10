OSVALDO PATERLINI, MARITO DI ORIETTA BERTI/ Iva Zanicchi rivela: “Prima di lui fu corteggiata da Teo Teocoli”

Orietta Berti, ospite a Verissimo, ha parlato dell’amore con il marito Osvaldo Paterlini. “Mi coccola sempre. Mi ha regalato delle orchidee bellissime, le ho messe nel vaso e ora si lamenta perché non può passare. Quando ero giovane mi facevano delle avances, ma non c’è mai stato nessuno prima di lui. Non ho avuto molti corteggiatori veri”.

A smentirla però ci ha pensato l’amica Iva Zanicchi: “Prima di Osvaldo in realtà ha avuto tantissimi corteggiatori, anche importanti. Tra questi c’era ragazzo bellissimo che aveva le migliori donne, era Teo Teocoli”, ha rivelato. Orietta Berti però ha sminuito: “Lui corteggiava tutte”. Ma l’altra non ci sta: “A me non ha mai corteggiata!”. (agg. di Chiara Ferrara)

La lunga storia d’amore di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini

Orietta Berti, giudice di “Io canto generation” sarà ospite a Verissimo per parlare della sua nuova esperienza televisiva ma anche del marito Osvaldo Paterlini, unico grande amore della sua vita. Osvaldo è il marito di Orietta dal 1967, prima di conoscerla faceva il pilota, poi si è innamorato di lei al punto tale da lasciare il suo lavoro per dedicarsi all’amore e ad una carriera al fianco della moglie in qualità di autista, manager, consulente e anche producer.

Sull’inizio del loro amore la Berti aveva raccontato al Corriere della Sera: “Io e i miei amici eravamo andati con la corriera alla fiera del suo paese. L’ho visto tra le bancarelle, me l’hanno presentato e mi sembrava molto più grande di noi per i suoi modi di fare seri. Gli dissi che se voleva poteva venirmi a trovare, che gli avrei fatto un caffè, solo che qualche giorno dopo venne a trovarmi e mi portò anche un pezzo di formaggio. A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro, disse: ‘Mi sa che non è sano’.” Osvaldo però col tempo riuscì a farsi apprezzare molto dalla famiglia della cantante e i due diventarono inseparabili.

Osvaldo e Orietta: tra loro “solo coccole”

Dopo il matrimonio e la nascita dei loro figli Otis e Omar, Osvaldo Paterlini e Orietta Berti hanno vissuto insieme successi e momenti complicati e oggi sono “una cosa sola” ma alcune cose nel tempo sono cambiate, una di queste è la passione.

Già al Grande Fratello Vip Orietta aveva dichiarato che il marito non ha mai amato i baci sulle labbra e al Corriere della sera ha aggiunto: “Nel mio caso non parlerei di passione, ma di amore, tenerezza, coccole… ognuno vive l’età alla sua maniera ma io sono stata felice così”. Osvaldo e Orietta infatti hanno un rapporto di grande intesa e complicità mentale, tanto che quando Sandra Milo parlava dei suoi svariati amori a “Quelle brave ragazze”, Orietta ha rivelato che lei sl contrario è sempre stata molto felice di aver avuto solo Osvaldo nella sua vita. La cantante è sempre stata una donna decisa e non si è mai pentita delle sue scelte in campo sentimentale. Attualmente Osvaldo è in pensione, i suoi figli hanno preso il suo posto, soprattutto alla guida e affiancano la madre nel suo percorso lavorativo all’interno del mondo dello spettacolo e nelle sue tappe tra i vari palcoscenici d’Italia.

