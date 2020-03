OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ “Per starmi vicino ha rinunciato a tanto”

Osvaldo Paterlini è il leggendario marito di Orietta Berti; “leggendario” perché Osvaldo, di fatto, è un nome che aleggia spesso, nelle sue interviste e in generale nei suoi interventi in pubblico. La sua storia d’amore s’intreccia alla sua storia professionale: è per questo che Orietta è in qualche modo “costretta” a parlarne. Tante canzoni del suo repertorio traggono spunto da quello che ha vissuto con Osvaldo, a cominciare – forse – da Io ti darò di più. È proprio con questo brano che la Berti – universalmente riconosciuta come l’Usignolo di Cavriago – si classificò sesta a Sanremo nel 1966, dove partecipò alternandosi con Ornella Vanoni. A un anno dopo risalgono le nozze con il suo Osvaldo, un matrimonio lungo ormai più di 50 anni. Insieme, Orietta e Osvaldo hanno avuto due figli, Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980, tutti chiamati con un nome che inizia con la lettera “o” per mandare avanti una peculiare tradizione di famiglia. Anche Olivia, la prima nipote di Osvaldo e Orietta, si chiama così per un motivo. Il loro secondogenito li ha resi nonni il 31 marzo dell’anno scorso.

Chi è Osvaldo Paterlini

Nonostante Orietta Berti accenni spesso al rapporto con suo marito, di Osvaldo Paterlini si sa poco e niente. Tante le notizie circa la loro relazione (caratterizzata da una forte fiducia e stima reciproca); di meno quelle sul “cv” di Paterlini. Quel ch’è certo è che lui e Orietta sono partner a tutti i livelli, dunque anche a quello lavorativo, essendo Osvaldo il suo manager e ispiratore. Il segreto del successo della Berti sta proprio nell’avere un punto di riferimento così saldo, che la sostiene non solo nelle sue vicende umane, ma anche in quelle professionali. Nonostante questa indubbia alchimia, i due si dicono molto diversi come temperamento e carattere: “Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, ha dichiarato la cantante romagnola. In virtù del suo forte ottimismo, Orietta è stata in grado di sostenere Osvaldo nei momenti più difficili della sua – della loro – vita. Anni fa, infatti, l’uomo ha subito per la quinta volta un’operazione agli occhi. “La cosa più importante”, ha dichiarato in quell’occasione ad Adnkronos, “è che non si abbandoni allo sconforto, per fortuna si è ripreso da una depressione: rifiutava la situazione, era sfiduciato. Mi auguro che tutto vada bene, che Osvaldo si riprenda e che possa accompagnarmi anche solo nei viaggi brevi. Senza di lui mi sento persa”. Ad anni di distanza, possiamo dire che Osvaldo si è ripreso ed è tornato a sostenerla nelle sue avventure in televisione e nel campo musicale. Lei continua a essergli grata: “Per starmi vicino ha anche fatto rinunce importanti, soprattutto nella carriera e nel lavoro”, ha dichiarato.



