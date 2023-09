OSVALDO PATERLINI, OTIS E OMAR: MARITO E FIGLI ORIETTA BERTI/ La cantante: “Ecco quando mi arrabbio…”

ORIETTA BERTI E IL RAPPORTO CON SUO MARITO OSVALDO: “MI ARRABBIO QUANDO…”

Orietta Berti ha le idee chiare quando si parla di amore e salute. “Sono le cose più importanti della vita”, dice a Verissimo, parlando del legame speciale che la unisce alla sua famiglia. Vale a dire il marito Osvaldo, i figli Otis e Omar: “Sono tutte cose che sono il giardino della vita. Ho avuto tutto e spero non mi tolgano niente. Quando hai tutto si diventa un po’ egoisti, hai paura che ti portino via tutto. Spero di vivere a lungo ancora così”, continua Orietta Berti.

Sul rapporto con il marito Osvaldo dice: “Sono sempre stata con lui, quando hai una persona vicino che ti vuole bene fai anche delle scelte giuste. Io mi sono sempre confidata con lui. Quando mi arrabbio? Quando mi pota a zero le ortensie, che non ricrescono più…”, dice tra il serio e il faceto la dolcissima cantante di Cavriago. (Agg.Jacopo D’Antuono)

OSVALDO PATERLINI, OTIS E OMAR: LA FAMIGLIA DI ORIETTA BERTI

Chi sono Osvaldo Paterlini, Otis e Omar, rispettivamente il marito e i due figli di Orietta Berti? Questo pomeriggio l’80enne cantante e personaggio televisivo sarà infatti protagonista nel salottino di “Verissimo” su Canale 5, dove peraltro diverse volte è stata ospite in passato raccontandosi alla padrona di casa, Silvia Toffanin. E dopo aver spento questa estate le fatidiche ottanta candeline e aver festeggiato anche i 56 anni di matrimonio con lo storico compagno, probabilmente la diretta interessata svelerà qualche interessante dettaglio del loro ménage famigliare e su quelli che sono i tre uomini più importanti della sua vita. Ma cosa sappiamo del marito e dei suoi figli, oggi diventati grandi e che hanno reso nonna la cantante di Cavriago?

Orietta Berti è sposata con Osvaldo Paterlini dal lontano marzo 1967 e nel tempo sono diventati genitori di due figli: se il primogenito Omar era venuto al mondo qualche anno dopo, nel 1975, il ‘piccolo’ di casa, ovvero Otis, era nato invece nel 1980. La loro è una di quelle unioni che non solo resistono al tempo ma in cui la fiamma dell’amore continua a bruciare come il primo giorno: la coppia si era conosciuta ancora molto giovane, quando lui faceva il pilota di rally mentre lei muoveva i primi passi nel mondo della musica e aveva firmato il primo contratto importante di una carriera che sarà lunghissima e costellata di successi. Pare che la futura moglie l’avesse invitato a bere un caffè, sentendosi rispondere da Osvaldo che non le piaceva: appuntamento solo rimandato perché poi era scoccata la classica scintilla e avrebbero dato vita a una famiglia in cui, curiosamente, tutti i membri hanno il nome che comincia per ‘O’ per via di una loro tradizione.

OSVALDO, “MI COLPI’ LA TIMIDEZZA DI ORIETTA E IL SUO SORRISO CHE…”

“Otis e Omar? Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia madre e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto per le persone. Mi piacciono così” aveva detto in un’occasione Orietta Berti, sempre molto abbottonata sulla sua vita privata tanto che dei suoi due figli non sappiamo molto. Il primogenito è un grande appassionato di musica mentre il fratello più piccolo era un giocatore di basket e col tempo è diventato il manager della madre, sostituendo in questo ruolo il papà Osvaldo che per la sua compagna aveva fatto anche da autista. Anche se estremamente gelosi della propria e con Paterlini che non ama molto apparire in video, sulla storia d’amore dei loro genitori conosciamo invece qualche dettaglio in più: “Mi ha colpito immediatamente, all’instante, oggi si direbbe colpo di fulmine. Però in un modo strano, leggevo questa timidezza in lei, io sono molto timido e anche lei lo è, però aveva questo sorriso e questi occhi che parlavano” aveva raccontato Osvaldo al magazine ‘Chi’.

“Gli occhi di Orietta parlano, sono pieni di parole. Un giorno mi invitò a casa della mamma e della nonna, il papà già non c’era più, e da quel momento cominciò tutto” aveva ricordato Osvaldo Paterlini, protagonista suo malgrado tanti anni fa di una gaffe di Mike Bongiorno che l’apostrofò come “Il signor Berti”, forse un errore studiato da esperto del medium quale era uno dei decani della televisione. “Io e Orietta abbiamo fatto tante tournée in tutto il mondo con lui, non mi sono mai posto il problema, faccio il marito e lei è la donna che mi ha coinvolto e mi ha delegato tutto. L’Orietta, non avendo il padre, aveva bisogno di qualcuno che si occupasse di lei e allora io mi sono preso il ruolo di marito e anche un altro ruolo, quello paterno”. E un ricordo della moglie? “Osvaldo era magro e antipatico quando l’ho conosciuto, poi si è dimostrato il mio grande amore: ha lasciato il suo lavoro per seguirmi e ha assistito ai parti… Abbiamo aspettato otto anni prima di avere il primo figlio (…) poi è arrivato all’improvviso!”.











