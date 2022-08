Osvaldo, Otis e Omar, marito e figli di Orietta Berti/ uniti anche nei momenti brutti

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, insieme nei momenti belli ma anche in quelli più brutti

Nella vita di Orietta Berti ci sono tre cose che per lei sono molto più importanti della musica: suo marito Osvaldo e i loro due figli Otis e Omar. Osvaldo Paterlini è l’uomo della sua vita, sono sposati da più di 50 anni e la cosa più bella per la cantante è il fatto che lui sia sempre stato il solo e unico uomo nella sua vita. Un tempo era un pilota di rally ma dopo aver conosciuto la cantante, ha cambiato vita ed è diventato il suo manager e il suo autista, anche se il ruolo col tempo è poi passato al figlio Otis. La loro è una storia d’amore semplice e genuina, era iniziato tutto con un caffè offerto dalla cantante e oggi i due sono complici nelle gioie e nelle sventure.

E’ nei momenti brutti che probabilmente si vede ancora di più la solidità di una coppia ed è stato così anche per Orietta e Osvaldo. Nel periodo di piena pandemia, i due avevano preso il Covid-19, Osvaldo stava molto male e i loro cari avevano pensato di portarlo ospedale, ma lui le aveva espressamente detto: “Voglio morire qui, nel mio letto”. Davanti alla risposta di Osvaldo, la cantante rispose semplicemente: “Ok, facciamolo così siamo insieme”.

Otis e Omar i due figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini

Orietta Berti e Osvaldo hanno coronato il loro amore con l’arrivo dei due figli: Otis (nato nel 1975) e Omar (nato nel1980). I due sono molto riservati ma la cantante ha spesso parlato di loro durante alcune interviste. Anzi tutto, avete fatto caso al fatto che tutti i nomi della famiglia iniziano con la lettera “O”? Non è affatto un caso, come ha spesso detto la cantante, è una tradizione di famiglia che lei e il marito hanno voluto fortemente portare avanti con i loro figli.

Otis e Omar sono due ragazzi molto educati, rispettosi e un po’ all’antica, hanno molto rispetto delle persone e dei sentimenti ed è per questo che la cantante non potrebbe essere più fiera di loro. Entrambi hanno costruito la loro carriera lontano dai riflettori, Omar ama la musica mentre Otis era un professionista di basket. Tra i due quello più legato alla famiglia probabilmente è Otis. Il primogenito della cantante infatti non solo è stato il primo a sposarsi e farla diventare nonna della bellissima Olivia ma ha anche deciso di lavorare insieme alla madre all’interno del suo staff per aiutare sia lei che il padre Osvaldo, che con l’età aveva deciso di smettere di lavorare come manager e autista.

