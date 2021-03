Ottavio de Lollis, ex marito Sandra Milo/ “I figli non hanno mai avuto un padre”

Ottavio de Lollis è l‘ex marito di Sandra Milo, anche oggi ospite di Domenica Live. L’attrice ha parlato spesso della sua precedente relazione con Ottavio De Lollis, una storia d’amore da cui sono nati i due figli, Ciro e Azzurra. Tra i due, dopo la separazione, non solo è finito il sentimento, ma anche il feeling e il rispetto che ci si aspetterebbe dall’altra persona: “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità”, aveva dichiarato Sandra Milio sul suo ex marito Ottavio de Lollis nel corso di una puntata di Vieni da me. Le difficoltà dopo la separazione dall’ex marito non sono state poche per Sandra Milo, che oggi molto probabilmente tornerà ancora una volta sull’argomento.

Sandra Milo/ A Domenica Live la sua versione sul finto malore post vaccino

Ottavio de Lollis, ex marito di Sandra Milo: la carriera dell’attrice in secondo piano

Sono in molti a sostenere che la relazione tra Ottavio de Lollis e Sandra Milo abbia spinto l’attrice a concentrarsi più sulla vita privata che sul lavoro. La showgirl non ha di certo avuto una vita sentimentale piatta e lineare prima di innamorarsi di Ottavio. Ci sono state le nozze con Cesare Rodighiero, durate solo ventuno giorni, poi la storia d’amore con Moris Ergas (da cui nacque la figlia Deborah), durata oltre undici anni. La successiva, è stata proprio quella con Ottavio De Lollis, da cui sono poi nati i figli Ciro e Azzurra. Come detto, durante la storia d’amore con De Lollis, Sandra Milo ha deciso di “congelare” temporaneamente la sua carriera, salvo poi tornare davanti alla macchina da presa sul finire degli anni 70.

