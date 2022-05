Overdrive/ Su Italia 1 il film con Scott Eastwood

Overdrive, film di Italia 1 diretto da Antonio Negret

Overdrive si colloca sulla scia dei grandi action-movie americani, il film francese del 2017 è un mix tra l’azione e il thriller e va in onda oggi, 30 maggio, a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La regia è di Antonio Negret, mentre gli interpreti principali sono: Scott Eastwood, Freddie Thorpe, Gaia Weiss, Ana de Armas e Clemens Schicks. Un cast corale composto soprattutto da attori emergenti e caratteristi che hanno in comune la bellezza e l’avvenenza.

Agatha Christie: 13 a tavola/ Su Rete 4 un giallo con Poirot

Overdrive, la trama del film: la storia di due fratelli

La storia di Overdrive è incentrata sui fratelli Garett e Andrew Forrest, due criminali da strapazzo che si guadagnano da vivere mediante il furto di auto d’epoca rare. Un giorno vengono arruolati per rubare una bellissima Bugatti risalente al 1937 che è stata oggetto d’asta e aggiudicata per 40 milioni di dollari. Per riuscire nello scopo, i due ragazzi, organizzano un colpo formidabile mai realizzato in precedenza, che tuttavia, si rivela molto sfortunato.

LE REGOLE DELLA PAZZIA/ Rai 2: Wendie Malick in un thriller difficile e...

Il furto è nei confronti di un noto boss della malavita di nome Morier, a sua volta rivale di un certo Klemp un capo della mafia tedesca che sta scalando la vetta e ha deciso di stabilirsi in Costa Azzurra. Nel momento in cui Morier minaccia non solo la loro incolumità, ma anche quella della fidanzata di Andrew, i due fratelli sono costretti a cedere al ricatto del criminale. Andrew e Garret devono rubare al rivale Klemp la sua prestigiosa Ferrari 250GT del 1962 e l’impresa si rivela molto ardua.

Riescono a escogitare un piano molto avvincente e pericoloso tra incidenti e inseguimenti all’ultimo respiro, ma fortunatamente avranno la meglio, infatti il film termina con i 2 fratelli e la ragazza di Andrew, vittoriosi vicino alla Torre Eiffel intenti a pianificare la loro prossima avventura in Spagna.

Alba di fuoco/ Su Rete 4 il film con Piper Laurie e Alex Nicol

Il video del trailer di Overdrive













© RIPRODUZIONE RISERVATA