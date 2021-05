Overdrive/ Video, su Italia 1 il film con Scott Eastwood (oggi, 3 maggio 2021)

Alle ore 21.20 di oggi, 3 maggio, andrà in onda il film Overdrive su Italia 1. Il film, girato da Antonio Negret nel 2017, vede come protagonisti Scott Eastwood e Freddie Thorp in uno scenario di azione misto a thriller. Scritto da Michael Brandt e Derek Haas, autori anche del soggetto, ha un ritmo interessante ma a volte si perde in quella che è una parodia non voluta di Fast e Furious.

Basti pensare che i due in questione erano sceneggiatori anche del secondo capitolo della saga con Vin Diesel e Paul Walker. Ovviamente, come in ogni film del genere, c’è da fare grande attenzione alla fotografia di Laurent Bares e al montaggio che in questo caso è stato affidato a Samuel Danesi e Sophie Fourdrinoy. C’è da dire che ovviamente il film è costruito con grande ritmo, ma alla fine è un pochino privo di contenuti.

Overdrive, la trama

Il film Overdrive ruota attorno alle vicende dei fratelli Foster, Andrew e Garrett, entrambi appassionati dai auto d’epoca. Tutta la vicenda è ambientata nel Sud della Francia. I due devono recuperare una Bugatti d’epoca che è stata vinta da un milionario chiamato Jacomo Morier. Finita l’asta, dunque, i due fratelli cercano di sottrarre l’auto al miliardario, ma vengono presi e bloccati.

Prima che il miliardario possa ucciderli, però i ragazzi gli offrono un patto: sono disposti, infatti, a completare la sua collezione di auto d’epoca a patto però che il ricco magnate gli risparmi la vita. Morier decide di accettare, a patto però che il lavoro venga completato in una settimana; i due fratelli quindi decidono di mettere insieme una squadra per poter rubare l’auto che manca alla sua collezione. Stepahnie, Devin e il cugino di Morier incaricato di sorvegliare il gruppo decidono quindi di mettersi alla ricerca dell’auto, anche se Andrew rivela a Garrett che si tratterà del suo ultimo colpo dato che è intenzionato a sposare Stephanie.

Morier, non fidandosi del gruppo, decide di rapire Stephanie mentre si trova al mercato di Marsiglia: ritornati nel loro appartamento, Devin racconta ai due ragazzi del rapimento. Arrivato il giorno della rapina, Stephanie decide di sedurre Laurent per rubargli il portafoglio, ma fallisce: ha però rubato la carta che le permetterà di uscire concretamente dalla stanza, ricongiungendosi quindi con tutto il gruppo.

Il gruppo, a questo punto, è quantomai deciso a rubare tutte le automobili di Morier, ricavando così una cifra di denaro decisamente astronomica. Durante lo scontro finale, però, Morier perde la vita finendo in acqua con la sua automobile. I ragazzi decidono così di raggiungere il porto dove si trova la barca di Max Klemp, e di scappare. Nella scena finale si può vedere tutto il gruppo davanti la Torre Eiffel intenzionati a programmare il prossimo colpo a Barcellona, continuando così la loro escalation criminale. Tutto però può attendere, dato che Stephanie ha accettato di sposare Andrew.

Video, il trailer del film “Overdose”





