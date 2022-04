Ovetti Kinder ritirati in Uk “Pericolo salmonella”/ Prodotti in Belgio, ad Arlon

La nota multinazionale italiana Ferrero, famosa per i suoi dolci, ha dovuto ritirare dal mercato Uk, sia in Inghilterra quanto in Irlanda, alcuni lotti dei suoi famosi ovetti Kinder, Le gustose prelibatezze di cioccolato erano infatti a rischio salute a seguito di un “potenziale collegamento con un focolaio di salmonella”. La notizia è stata riportata dai colleghi di SkyTg24.it, citando alcuni media inglesi fra cui il tabloid britannico The Guardian che a sua volta ha citato l’agenzia del cibo britannica, la Fsa, Food Standards Agency, autorità che si occupa della sicurezza degli alimenti oltre Manica. Il ritiro, come confermato anche dall’azienda, è stato disposto comunque solo a scopo precauzionale, e fino ad oggi non è stato accertata la traccia di salmonella nei famosi ovetti.

Il richiamo ha riguardato di preciso le uova Kinder Surprise singole (20 grammi) o in confezioni da tre, realizzate nello stabilimento in Belgio di Arlon, e con una data di scadenza compresa tra l’11 luglio 2022 e il 7 ottobre dello stesso anno. Ferrero, sempre a scopo precauzionale, ha inoltre invitato chi è già in possesso di ovetti Kinder con queste caratteristiche a non consumare gli stessi, in cambio di un rimborso completo. L’azienda “ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto – ha fatto sapere la Fsa – Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio”.

OVETTI KINDER RITIRATI IN UK, FSA: “STIAMO CONSIGLIANDO AI CONSUMATORI DI NON MANGIARLI”

Tina Potter, responsabile degli incidenti della Fsa, ha aggiunto: “Accogliamo con favore l’approccio precauzionale adottato da Ferrero e stiamo consigliando ai consumatori di non mangiare nessuno dei prodotti elencati nell’allerta della Rsa. È davvero importante che i consumatori seguano questo consiglio. Sappiamo che questi particolari prodotti sono apprezzati dai bambini piccoli, soprattutto con l’avvicinarsi di Pasqua, quindi invitiamo i genitori e i tutori dei bambini a verificare se eventuali prodotti già presenti nelle loro case sono interessati da questo richiamo”.

