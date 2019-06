Ozil e Miss Turchia si sono sposati/ Il presidente turco Erdogan testimone di nozze

Fiori d’arancio per Mesut Ozil. L’ex calciatore del Real Madrid, oggi in forza all’Arsenal, ha sposato la bellissima Amine Gulse, diventata famosa dopo aver vinto il titolo di bellezza di Miss Turchia nel 2014. Ad annunciare le nozze è stato proprio Ozil che, su profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato due foto della cerimonia. Felici e innamorati, il caciatore e la sua dolce metà, in abito nuziale, hanno condiviso con i followers la gioia del grande giorno. Al matrimonio, naturalmente, hanno partecipato amici e parenti della coppia. Ad attirare l’attenzione dei fotografi e giornalisti, però, è stata la presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ozil e Miss Turchia sposi: Erdogan testimone di nozze

Mesut Ozil, per il matrimonio con Miss Turchia, ha scelto di avere come testimone di nozze il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Una scelta che, già nei mesi scorsi, aveva suscitato polemiche. Il centrocampista che ha origini turche anche se indossa la maglia della Nazionale Tedesca, non ha cambiato idea nonostante in Germania qualcuno abbia parlato di una scelta poco rispettosa verso la Germania. Erdogan è così arrivato in prima serata per la cerimonia, svoltasi in un hotel di lusso sulle rive del Bosforo. Insieme alla moglie Emine, il presidente turco è apparso sorridente ed entusiasta di poter contribuire alla felicità di Ozil e della donna che ha scelto come compagna di vita.





