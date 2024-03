Pablo Daniel Osvaldo choc: “Lotto contro la depressione, vivo chiuso in casa”/ “Alcol e droghe…”

Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore: il buio delle dipendenze a causa della depressione

Chi segue con passione e attenzione il calcio, avrà certamente osservato nel corso delle stagioni alcune parabole atipiche, scandite da due fasi letteralmente agli antipodi. Enfant prodige che non rispettano le attese, promesse che si perdono col tempo o anche grandi campioni che, per ragioni diverse, non riescono ad esprimersi come vorrebbero. In tale contesto è da inserire la carriera di Pablo Daniel Osvaldo; diverse casacche indossate in Serie A, con numeri che in più occasioni sembravano poterlo portare ad occupare un posto di spessore negli annali calcistici.

La carriera di Pablo Daniel Osvaldo non ha però raggiunto l’apice che forse molti si aspettavano, tanto per scelte personali quanto per circostanze forse poco favorevoli. Nelle ultime ore l’ex calciatore è però tornato al centro dell’attenzione mediatica per una toccante rivelazione affidata ai social. “Devo fare alcune confessioni sulla mia vita, credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando per niente bene. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, che mi ha portato ad alcune dipendenze come alcol e droga”.

Pablo Daniel Osvaldo, tanto dolore ma altrettanta voglia di reagire: “Da solo non ne esco, ma voglio farcela!”

Pablo Daniel Osvaldo – stando al post pubblicato sui social, riportato dal portale Forzaroma.info – ha dunque raccontato di vivere un momento particolarmente delicato dal punto di vista psico-fisico. “Sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, sto prendendo medicine. Ho una malattia specifica: perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare”. Prosegue in maniera quasi struggente l’ex calciatore nel video pubblicato sui social: “Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione; mi fa soffrire non aver voglia di condividere le cose con la mia famiglia, i miei figli”.

Tanti sono stati i temi trattati da Pablo Daniel Osvaldo nel video pubblicato sui social, ma tutti riferiti ad un livello di malessere estremo che sta mettendo a dura prova la sua stessa vita. “…Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco, ma voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima; ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi”. L’ex calciatore ha poi sentito l’esigenza di chiedere scusa ai suoi affetti più cari: “…Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima e niente di più”.











