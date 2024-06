Pablo Daniel Osvaldo ed Elena Mannucci fidanzati/ Ex calciatore ritrova l’amore con il volto della Fiorentina

Pablo Daniel Osvaldo ritrova l’amore con Elena Mannucci

Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore che, in Italia, ha militato in tantissime squadre, dopo lo sfogo durissimo sui social in cui ha ammesso di soffrire di depressione, a 38 anni, avrebbe ritrovato l’amore con una bellissima ragazza italiana come svela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 giugno. L’italo-argentino che è papà di quattro figli nati da tre donne diverse ovvero Gianluca nato nel 2006 avuto con la prima moglie, Ana Oertlinger, mentre dalla relazione con Elena Braccini sono nate Victoria (2010) e Maria Helena (2013), ha aperto nuovamente il proprio cuore all’amore dopo aver incontrato Elena Manucci.

Come si legge nella rubrica del settimanale Chi “Chicche di gossip”, Osvaldo ha deciso di ricominciare e riprendere in mano la propria vita ripartendo proprio dall’amore anche se, per il momento, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla relazione al punto che, per il momento, sul suo profilo Instagram, non c’è un indizio che faccia pensare alla presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Chi è Elena Mannucci, la nuova fidanzata di Pablo Daniel Osvaldo

Elena Mannucci, come scrive il settimanale Chi, è la donna che ha conquistato il cuore di Pablo Daniel Osvaldo la cui vita privata è sempre stata molto movimentata. Elena, bellissima, bionda e super preparata, lavora nel mondo del calcio essendo una conduttrice della tv locale della Fiorentina, la squadra di calcio in cui ha anche militato lo stesso Osvaldo.

Oltre ad essere super professionale, Elena Mannucci è anche molto amata dai tifosi della Fiorentina per la sua indiscutibile bellezza mandando in tilt tutti durante i vari collegamenti. La Mannucci è presente anche su Instagram dove è seguita da più di 109mila followers.

