Ranking Uefa, 5 posti in Champions in Serie A se…/ Germania “minaccia” l’Italia con Borussia e Bayern

Due giorni di Champions League amara per l’Italia. Dopo l’eliminazione del Napoli, caduto a Barcellona con il risultato di tre a uno in favore dei blaugrana, è arrivata anche quella, per certi versi a sorpresa, dell’Inter. La corazzata nerazzurra, nonostante il risultato favorevole dell’andata, ha perso la gara in Spagna cadendo ai calci di rigore. Decisivo l’errore fatale di Lautaro Martinez e alla fine la corazzata nerazzurra, che si avvia a vincere agilmente lo scudetto, è stata eliminata, lasciando il pass per i quarti di finale all’Atletico Madrid.

Come cambia ora il ranking Uefa dopo l’eliminazione delle due italiane? Si tratta di punti persi pesanti per la nostra nazione, tenendo conto anche dell’eliminazione della Lazio e in attesa delle partite di Europa League di Atalanta, Milan e Roma, nonché dell’impegno in Conference League della Fiorentina. La classifica del ranking Uefa, ricordiamo, è fondamentale in quanto determina quali saranno le nazioni europee che potranno mandare cinque squadre in Champions League a partire dall’edizione 2024-2025 che verrà allargata a più formazioni, per un totale di 36 squadre partecipanti (ora sono 32).

RANKING UEFA, COME CAMBIA DOPO LA SCONFITTA DELL’INTER: IN ATTESA DELLE GARE DI OGGI

L’Italia resta comunque al comando, ma la Germania sta guadagnando punti in seconda posizione grazie al passaggio dei quarti di finale di Champions del Borussia Dortmund (ai danni del PSV Eindhoven), e in precedenza del Bayern Monaco nei confronti della nostra Lazio. Si avvicina lentamente anche la Spagna, ancora al quinto posto.

Nel dettaglio il ranking Uefa aggiornato vede l’Italia in vetta a 16.571 punti, la Germania seconda a quota 15.928, quindi l’Inghilterra a 15.000, la Francia a 14.416, la Spagna a 14.187, la Repubblica Ceca a 13.000, il Belgio a 12.400, la Turchia a 11.500, il Portogallo a 10.166 e infine l’Olanda a 10.000. La speranza, come accennato sopra, è che le italiane impegnate in Europa e Conference League, possano portare punti preziosi.

