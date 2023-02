Pacco bomba a Sanremo: allarme all’Ariston/ “Dentro proiettili e polvere da sparo”

Allarme al Festival di Sanremo 2023 per un pacco bomba che è stato trovato vicino al teatro Ariston. All’interno della scatola c’era polvere da sparo, proiettili e una specie di miccia. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio in una traversa di via Fiume a Sanremo, nel centro città. Il pacco bomba era a terra vicino ad uno scooter parcheggiato in una via a poca distanza dal teatro, a circa 500 metri, fuori dalla zona rossa che è controllata dalle forze dell’ordine.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita le autorità, non ci sarebbero comunque stati rischi di esplosione, in quanto al pacco mancava una componente per renderlo esplosivo. Quindi, l’ipotesi è che possa trattarsi solo di un’azione dimostrativa. Comunque, sarebbe stato un agente della Polizia a trovare il pacco per strada, poi sono intervenuti gli artificieri che hanno già prelevato tutto.

ALLARME PACCO BOMBA A SANREMO: INDAGINE POLIZIA

In particolare, gli artificieri hanno lavorato per verificare che non ci fosse il rischio di una deflagrazione. Dopo che è stato trovato il pacco bomba, è stato dato anche l’allarme ai palazzi della via. L’allerta è stata poi revocata, perché la zona è stata messa in sicurezza intorno alle 17. L’indagine è stata condotta con la massima discrezione, eppure la notizia è poi circolata. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine agli investigatori, citate da Virgilio, dentro il pacco bomba sarebbe stato trovato un chilogrammo circa di polvere da sparo. All’interno c’erano anche oggetti metallici e un innesco a lenta combustione. Da non trascurare il fatto che il teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 è nella lista dei possibili target degli anarchici. Per ora non sarebbe a rischio di pacchi bomba o atti incendiari, ma di azioni dimostrative. In ogni caso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, la settimana scorsa ha deciso di incrementare le misure di tutela per i nuovi obiettivi sensibili alla minaccia di azioni da parte degli anarchici.

