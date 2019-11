Pacific Rim La rivolta, Italia 1/ Streaming video del film con i robottoni!

“Il problema di Pacific Rim – La rivolta è a ben vedere proprio il fatto che al posto di capitalizzare sul lavoro di introduzione svolto nel precedente capitolo ci ritroviamo ora dieci anni dopo con nuovi personaggi e tutti loro devono essere introdotti. Anziché approfondire dunque si torna indietro”. Così ne parla Andrea Fornasiero che di fatto boccia la pellicola su MyMovies. La spettacolarità rimane, ma ci sono dunque dei problemi proprio nella trama e nel suo sviluppo. Attenzione a non confonderlo con il primo capitolo perché quello era diretto da Guillermo del Toro e questo fa tutta la differenza del mondo. Pacific Rim – La rivolta va in onda su Italia 1 oggi, clicca qui per il trailer, potremo anche guardarlo in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

Pacific Rim – La rivolta è stato candidato per la categoria “miglior film d’azione” al premio televisivo “Teen Choice Award” edizione 2018. Nella stessa manifestazione una candidatura molto gratificante è andata anche a John Boyega, che ha concorso come “miglior attore” per il genere azione. L’attore newyorkese Charlie Day ha raggiunto la notorietà per aver recitato la parte del protagonista in “C’è sempre il sole a Philadelphia”, una situation comedy che ha avuto molto successo negli Stati Uniti a partire dal 2005 e che è alla sua dodicesima stagione. La giovane attrice giapponese che in “Pacific Rim” e nel suo sequel ha interpretato il ruolo di Mako Mori, era già conosciuta nel mondo del cinema per aver recitato nel 2007 un ruolo minore nel film drammatico intitolato “Babel” per il quale ha ottenuto la nomination agli Oscar per la sezione “attrice non protagonista”.

Il cast di Pacific Rim La rivolta

“Pacific Rim La rivolta” va in onda oggi, 4 novembre 2019, in prima serata sul canale televisivo Italia 1, più precisamente dalle ore 21.25. Il film è apparso nelle sale cinematografiche nel 2018, il soggetto è dello sceneggiatore americano Travis Beacham mentre la regia è di Steven S. DeKnight. Gli attori protagonisti sono John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi,Jing Tian e Charlie Day. “Pacific Rim – La rivolta” è il sequel del lavoro cinematografico diretto nel 2013 dal regista messicano Guillermo del Toro, intitolato “Pacific Rim”.

Pacific Rim La rivolta, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Pacific Rim La rivolta. È trascorso circa un decennio da quando il comandante Pentecost è morto per distruggere i terribili mostri detti Kaiju provienienti dagli oscuri fondali del Pacifico allo scopo di distruggere il pianeta Terra. Molte città hanno ripreso a prosperare mentre altre, come Los Angeles, vivono ancora una crisi profonda. Proprio in questa città vive Jake (John Boyega), il figlio del valoroso comandante Pentecost, il giovane ha abbandonato la carriera di pilota di jaeger (sofisticati robot) e sopravvive compiendo ruberie e truffe. Una mattina Jake conosce per caso Amara Namani (Cailee Spaeny), una ragazza che è riuscita a costruire Scrapper, un piccolo Jaeger che prevede un solo pilota ma i due iniscono nei guai. In aiuto di Jake arriva sua sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi), che gli ordina di coprire il ruolo di ranger istruttore di jaeger e chiede alla ragazza di arruolarsi come cadetto pilota. Intanto la Shao Corporation sta per lanciare dei droni di Jaeger in grado di intercettare da subito l’avvicinarsi dei Kaiju. Mori non è convinta della validità del progetto che peraltro ha bisogno dell’accordo unanime dei membri della “PPDC”.

Purtroppo Mako Mori muore in seguito ad un attacco a sorpresa di Obsidian Fury, una sorta di Jaeger “illegale”. Hermann Gottlieb (Burn Gorman), un luminare della scienza, scopre che Obsidian Fury ha un cervello Kaiju invece del pilota, mentre Tamara rivela a Jake che i pezzi dell’Obsidian provengono dalla Shao Corporation. Dopo una difficile indagine si scopre che il responsabile dei droni è lo studioso Newton Geiszler (Charlie Day) che, in seguito ad un contagio, è completamente sottomesso al volere dei “precursori”, ovvero gli inventori dei Kaiju. Quando i droni riescono ad aprire nuove brecce sulla costa pacfica, Jake Tamara e i loro compagni intervengono per scongiurare il peggio. Gli Jaeger dovranno vedersela con un super Kaiju messo a punto dal dott. Newton Geiszler ma, nonostante enormi difficoltà, il piano studiato da Jake si dimostrerà vincente. Quando Newton non avrà più via di scampo, pur trovandosi ormai imprigionato e senza via di uscita, minaccia l’intero genere umano e avverte che presto i Kaiju ritorneranno per portare a termine la loro missione.

Il trailer di Pacific Rim La rivolta

