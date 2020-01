Padova, 10 tonnellate di carni cinesi sequestrate dalla finanza/ Rischio peste suina

La guardia di finanza ha eseguito nelle scorse ore un maxi sequestro di carne proveniente dalla Cina. L’episodio, come riportato in massa dai principali quotidiani online, a cominciare da La Stampa, si è verificato in quel di Padova, nota cittadina del Veneto. Attorno all’alba di oggi, i militari della compagnia locale delle Fiamme Gialle, hanno intercettato un carico di ben 10 tonnellate di carni provenienti appunto dalla Cina. Si tratta di carne di origini suina, introdotta nell’Unione Europa violando le norme vigenti. Inoltre, è stata ritenuta potenzialmente contaminata dalla peste suina, una malattia molto grave che colpisce i maiali e che viene poi trasmessa all’uomo se si ciba appunto delle stesse carni dell’animale malato. I finanzieri si sonori recati presso l’azienda di Padova, intercettando i dipendenti mentre stavano scaricando il carico di merce, introdotto in Europa attraverso il porto di Rotterdam, in Olanda.

PADOVA, 10 TONNELLATE DI CARNI SEQUESTRATE: GIA’ INCENERITE

Nel dettaglio, quasi 10 tonnellate di carne sono state sequestra, per l’esattezza 9.420 chilogrammi. Assieme ai finanzieri si sono recati sul posto anche gli ispettori sanitari dell’Ulss 6 Euganea, che esaminando “a vista” le carni, hanno disposto l’immediato incenerimento, visto l’alto rischio di contaminazione. Le carni sono state quindi “eliminate”, senza bisogno di una successiva analisi in laboratorio, e ciò fa capire l’alto rischio che gli italiani hanno corso nel caso in cui si fossero cibati ignari della stessa carne di cui sopra. A completamento dell’operazione, il magazzino all’ingrosso di generi alimentari è stato posto sotto sequestro per gravi e reiterare irregolarità. Attorno alle ore 11:00 di stamattina si terrà una conferenza stampa in collaborazione con il Servizio Veterinario e con il Sian dell’Ulss 6 Euganea, presso il Comando della guardia di Finanza di Padova, alla presenza del procuratore capo Antonino Cappelleri, in cui verranno forniti tutti i dettagli di questa operazione.

