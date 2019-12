Padova, mamma scuote neonato perché non dorme/ Al vaglio morte cerebrale per il bimbo

È in condizioni gravissime e rischia la morte cerebrale il bimbo di 5 mesi che da sabato scorso è in coma a Padova: secondo le stime dei medici e degli inquirenti, informati dal reparto di terapia intensiva di Pediatria, responsabile di questa grave situazione è la giovane mamma 29enne che lo ha violentemente scosso perché non dormiva. Dopo la corsa disperata in ospedale e i primi esami svolti in corsia, i medici hanno richiesto l’intervento della commissione speciale per il vaglio effettivo della morte cerebrale: è stata la stessa giovane madre ad aver confessato ai carabinieri e ai giudici che l’hanno interrogata di aver cullato troppo forte il piccolo neonato dopo ore in cui non ne voleva sapere di dormire nella culla. La donna, 29 anni, origini vicentine ma residente a Mestrino, ha chiamato il 118 dopo aver visto che il piccolo non respirava più: se così tutto venisse confermato, gli esperti della Procura già parlano del caso tipico del «Baby shake syndrome», la sindrome studiata da anni nata proprio dallo scotimento su piccoli bambini con i gravissimi danni cerebrali e neurologici da essa originati.

PADOVA, INDAGATA LA MAMMA CHE AVREBBE SCOSSO IL BIMBO

Il fenomeno è purtroppo poco conosciuto ancora ai più e gli stessi genitori pure nel 2019 a volte cadono dalle nuvole davanti ad una sindrome assai pericolosa e non così rara: in Italia da tempo è stata organizzata una campagna specifica dal nome “Non scuotere il bebè” che parla con studi e consigli pratici di tutti i pericoli che possono incorrere nella “sindrome da bambino scosso”, chiamato anche “trauma cranico abusivo”. Secondo i medici esperti, il picco massimo di incidenza della baby shake syndrome si ha tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita, «quando i bambini non hanno ancora il controllo del capo perché i muscoli del collo sono deboli, la testa è pesante rispetto al corpo, e il cervello è ancora in fase di sviluppo». Nel caso drammatico di Padova al momento la mamma 29enne è indagata per lesioni gravissime e aggravate ma non è detto che sia il tutto originato da maltrattamenti “ripetuti” sul bimbo: può purtroppo essere originato anche da un raptus improvviso dovuto appunto al pianto prolungato e allo stress “tipici” del post-parto.

