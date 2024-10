Padre Eleonora Pedron, com’è morto: il racconto drammatico

La vita della showgirl ed ex Miss Italia è stata segnata dalla gravissima perdita del padre, un evento drammatico e terribile che ha colpito Eleonora Pedron, che porta questa ferita nel cuore a distanza di anni. L’impatto drammatico avvenne mentre il padre accompagnava una giovanissima Eleonora Pedron al provino di Striscia la notizia per un ruolo come velina: “Mi sono ritrovato mio padre sulle ginocchia con la faccia piena di sangue” ha raccontato in una toccante intervista la conduttrice che è stata segnata anche da un altro lutto devastante, quello della sorella scomparsa anch’essa in un incidente.

Francis Ford Coppola è di origini italiane? / "Il Padrino e non solo", curiosità sulla leggenda del cinema

Sempre riguardo al padre Eleonora Pedron ha ricordato altri dettagli rimasti impressi riguardo a quel drammatico impatto: “Certi ricordi sono impossibili da elaborare, ricordo la voce che dice: ‘Eleonora, Eleonora’. Mi chiamava per sapere se ero viva, quella voce la sento ancora, la sentirò sempre”.

Padre Eleonora Pedron, la confessione emozionante: “Coltivo la speranza di rivederci”

Oltre alla morte del padre Eleonora Pedron si è ritrovata nel corso della sua vita a mandare già altri bocconi tragici, come quello della scomparsa della sorella Nives: “Cerco di lasciare prevalere i bei ricordi e coltivo la speranza che un giorno ci rivedremo tutti” ha confessato Eleonora Pedron.

Sal Da Vinci/ "La mia canzone Rossetto e caffè è una hit, ma nessuno mi invita"

Nonostante siano passati ormai diversi anni dalla morte del padre di Eleonora Pedron e della sorella, la compagna di vita di Fabio Troiano spessa viene travolta dai ricordi devastanti: “Certe notti, a letto, scoppio a piangere, ma ho accettato la vita com’è: una successione imprevedibile di armonia e di abissi” ha detto Eleonora Pedron che allo stesso tempo ha rivelato come soffrire da piccola ti metta in una posizione ancora più matura nei confronti della vita. “Anche per questo elimino le persone superflue, non intreccio relazioni per riempire la rubrica” ha ammesso la showgirl.

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian/ "Dieci anni dopo dal primo incontro è diventata mia moglie"