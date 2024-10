Fabio Troiano ha strappato un grosso sorriso ai suoi seguaci sui social dopo la foto che ha postato insieme alla fidanzata Eleonora Pedron. I due si trovavano in un ristorante chic a festeggiare i 50 anni dell’attore, un traguardo importante dopo una carriera brillante passata sul set. I due hanno passato questa giornata in quel di Napoli all’Hotel Hilton e Fabio Troiano ha pubblicato un video in cui spegne le candeline abbracciato alla fidanzata. Con Eleonora Pedron si è mostrato molto innamorato, tanto da averle dato un grosso bacio alla fine della clip.

Per questo cinquantesimo compleanno Fabio Troiano ha scelto di passare un soggiorno intimo, senza grossi party e feste piene di gente. E l’ha fatto in grande stile presso il de Bonart Naples – Curio Collection by Hilton, noto hotel a 5 stelle. La cena è stata romantica con vista mare, del resto il luogo si trova in uno dei quartieri più belli della zona, il “Chiaia”, lussuoso e pieno zeppo di boutique eleganti e bar prestigiosi. Tra le storie di Instagram spunta anche la foto davanti al ristorante “Cicciotto a Marechiaro dal 1942”, posto chic in cui si mangia pesce e si beve vino pregiato.

“Auguri Amore Si’ Sempre Nu Bell’ Uaglione!” è così che Eleonora Pedron, ex Miss Italia, ha augurato buon compleanno al fidanzato Fabio Troiano, postando un’altra foto all’interno del ristorante, dove si vedono le candeline messe sul babà, dolce tipico napoletano. La coppia ormai festeggia i cinque anni d’amore e più volte Eleonora Pedron ha raccontato di quanto si senta felice con lui, descrivendolo come un ottimo cuoco e un uomo “accudente” e sempre comprensivo. L’attrice ha affermato che grazie a lui ha messo da parte le sue paure vivendo un amore bellissimo.

Ad oggi la coppia si divide tra Roma e Montecarlo, luogo in cui Eleonora vive insieme ai suoi figli. Al settimanale Gente, la Pedron ha spiegato che lei e Fabio Troiano ridono tantissimo e hanno una bella complicità. Ma si parla di matrimonio? Lei risponde così: “Di nozze ogni tanto Fabio e io ne parliamo, da piccola le sognavo, le vedevo come un traguardo, ora non più. Quanto a un figlio… non ho mai detto di no, vediamo che cosa ci riserva la vita“.