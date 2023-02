Padre Lazza, chi è e perchè è famoso/ La verità in un video del rapper

Chi è il padre di Lazza

Chi è il padre di Lazza intorno al quale si è scatenata la curiosità del pubblico del Festival di Sanremo 2023 dopo che il figlio, in diretta, ha detto che il padre è già famoso? Del papà di Jacopo Lazzarini, questo il vero nome di Lazza, non si conosce nè il nome, nè la data di nascita e nè il lavoro. Il suo nome, tuttavia, è salito alla ribalta perchè durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, al termine della propria esibizione, il rapper ha raggiunto la mamma in platea per regalarle i fiori. Un gesto che ha motivato con delle parole precise con cui ha spiegato anche il motivo per il quale non ha fatto gesti pubblico nei confronti del padre,

“Posso fare una cosa? C’è la persona più importante di tutte che devo ringraziare. Dove sei mamma? Scusami Ama, perdonami. Ci tenevo a dare dei fiori speciali a una persona speciale, mio padre è già una star quindi pazienza. Ti voglio bene”, ha detto il rapper.

Ecco perchè il padre di Lazza è già famoso

Il padre di Lazza è famoso tra i fan del figlio per essersi sostituito a lui durante un firmacopie. A svelarlo è stato lo stesso rapper pubblicando sui social un video in cui ha raccontato cos’è successo e perchè il padre è stato coinvolto. “Ciao, sono in macchina per andare a Bologna, c’è traffico e sono un po’ in ritardo”, ha raccontato Lazza.

“Nel frattempo mio padre che era là a Bologna si è fermato per salutarmi per il mio instore. Bene la situazione è che vi sono arrivati i vinili firmati Lazza senior”, ha aggiunto il rapper. Nel video, poi, appare il padre di Lazza che, davanti all’instore, mentre firma le copie dell’album del figlio si lascia andare ad una dichiarazione d’amore: “Hai visto cosa ho fatto per te?”.

