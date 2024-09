Padre Shaila Gatta, la confessione di Shaila al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello 2024 Shaila Gatta potrebbe presto ricevere la visita del padre, con la celebre ballerina lanciata da Amici e Striscia la notizia che ha raccontato in passato il burrascoso rapporto vissuto con il genitore. Il padre di Shaila Gatta infatti non comprese fin da subito il talento della figlia e la sua voglia di tuffarsi nel mondo della danza, con l’attuale concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini che si è lasciata andare a delle curiose rivelazioni in una vecchia intervista concessa al Corriere della sera: “Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola, anzi, ero io quella arrabbiata con lui. Oggi capisco che la sua era solo paura, e forse anche frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto” ha confessato Shaila Gatta.

Riguardo al padre Shaila Gatta ha rivelato anche di aver ottenuto un aiuto economico nei primi anni in cui si è trasferita da Napoli per tentare di inseguire il suo sogno di fare la ballerina, con una paghetta mensile da 4-500 euro che ha contribuito ad aiutarla nei momenti delicati anche dal punto di vista economico.

Padre Shaila Gatta, la ballerina: “Non capiva la mia passione”

In passato Shaila Gatta si è espressa anche in altre occasioni sulla sua famiglia, sul padre e la madre, svelando come in un primo momento il signor Cosimo non avesse compreso del tutto la sua situazione, la sua voglia di intraprendere il percorso della danza e inseguire quel sogno:

“Mi sono trasferita a 16 anni, da sola, mi ero diplomata in anticipo in danza classica e restando a Napoli non avrei potuto fare molto di più, così, contro la volontà di mio padre, che non capiva come la mia passione potesse trasformarsi in mestiere, mi cercai una stanza a Roma” ha detto sul padre Shaila Gatta.

