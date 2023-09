Pagamento con il palmo della mano/ “Veloce e sicuro: riconosce le vene del pagatore”

Esistono diversi modi per effettuare acquisti senza utilizzare la carta bancaria. Domani, però, potrebbe essercene un altro ancora più semplice… Il palmo della mano. La soluzione è stata sviluppata dalla società Ingenico, leader mondiale nei terminali di pagamento con sede a Suresnes. I vantaggi sono vari: “Quando paghi con la carta, devi averla con te, trovarla in fondo alla borsa, inserire un codice. Tuttavia, il processo di pagamento è il sensore biometrico” ha spiegato Michel Léger, capo tecnologia presso Ingenico. La possibilità di pagare ovunque è particolarmente comoda per i clienti.

Ingenico, come anche Fujitsu Frontech North America (FFNA), ha presentato la soluzione di pagamento biometrico basata sull’identificazione delle vene del palmo. Questo consente ai clienti di accelerare il check-out, ridurre i rischi di frode e semplificare l’esperienza di acquisto del cliente. Come funziona il nuovo metodo per pagare con il palmo della mano? È molto semplice e intuitivo: il cliente posiziona il palmo della mano su un sensore biometrico a lettura infrarossa, che scansiona le sue vene. Inserisce poi il suo indirizzo email o numero di telefono su uno schermo lì vicino. Presenta la sua carta contactless. Le due informazioni vengono combinate, crittografate e inviate ad un Cloud sicuro.

Come funziona il pagamento con il palmo della mano

Michel Léger, Senior Executive Vice-President Global Solutions Development di Ingenico, ha spiegato: “La biometria delle vene del palmo è il metodo più sicuro per identificare i clienti e autenticare i pagamenti. L’identificazione delle vene del palmo è un modo molto più veloce di effettuare pagamenti rispetto ai tradizionali Chip&PIN e offre diversi vantaggi tangibili, senza i rischi per la sicurezza di altri metodi biometrici. Stiamo riscontrando molto interesse da parte dei merchant per la soluzione che abbiamo sviluppato con Fujitsu e Fulcrum Biometrics. L’identificazione delle vene del palmo offre loro nuove opportunità per autenticare ed identificare i propri clienti nel modo più semplice possibile, personalizzare le loro offerte e migliorare l’esperienza d’acquisto in negozio. Questa partnership è destinata a trasformare e rivoluzionare le esperienze di pagamento per tutti i consumatori”.

modello di vene unico nel proprio palmo della mano: per questo l’identificazione di queste rappresenta una delle tecnologie di biometria più accurate e sicure al mondo. Si tratta inoltre di un modello meno invasivo di quelli come le impronte digitali e il riconoscimento facciale: è inoltre anche più semplice da utilizzare. È inoltre comodo e igienico e ha il potenziale di accelerare il numero di transazioni digitali cashless. Come sottolineato da Ingenico, ogni persona ha unnel proprio palmo della mano: per questo l’identificazione di queste rappresenta una delle tecnologie di biometria più accurate e sicure al mondo. Si tratta inoltre di un modello meno invasivo di quelli come lee il riconoscimento facciale: è inoltre anche più semplice da utilizzare. È inoltre comodo e igienico e ha il potenziale di accelerare

