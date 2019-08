Pagamento pensioni agosto 2019: oggi accredito/ No soldi bancomat: rischio prelievi

Per il pagamento delle pensioni del mese di agosto sono previsti più disagi del consueto per il parallelo sciopero dei portavalori che oggi 1 agosto e domani 2 agosto provocheranno scarsezza di soldi nei bancomat e rischio prelievi per tutti i pensionati che ritirano il proprio accredito previdenziale tramite conto corrente bancario. Come noto, ogni pagamento delle pensioni avviene con due diverse modalità di accredito: o con ritiro presso le Poste Italiane o proprio con invio sul conto corrente bancario dell’assegno pensioni. Per questi primi due giorni di “sciopero dei bancomat” i disagi potrebbero essere diversi specie per quei pensionati non avvezzi ad utilizzare la carta bancomat o in quelle aree d’Italia dove negozi ed esercizi non sono tutti provvisti del Pos: tutti le principali banche del Paese hanno avvisato nelle scorse ore i propri clienti tramite annunci via mail di potersi preparare per tempo con prelievi, se necessari, i giorni prima o immediatamente successivi l’1 e il 2 agosto 2019.

PAGAMENTO PENSIONI, I DISAGI PER LO SCIOPERO DEI BANCOMAT

«Il prelievo dei contanti potrebbe non essere disponibile, ma le banche si stanno organizzando per avere tutte le disponibilità» ha spiegato a Repubblica il vicedirettore generale dell’Abi Gianfranco Torriero. Sempre il dirigente dell’Associazione Banche italiane ha spiegato come sono state autorizzate le banche ad utilizzare le banconote a disposizione, anche se «gli utenti possono comunque organizzarsi per tempo». Già lo scorso febbraio era avvenuto uno sciopero simile sempre a ridosso del pagamento delle pensioni ma in quel caso i disagi furono minimi proprio perché vi furono avvisi con tempo verso tutti i pensionati che riuscirono ad organizzarsi: la speranza è che possa avvenire così anche per l’accredito di agosto. Dalle prime informazioni su Poste e Banche al momento non paiono esserci particolari problemi ma col passare della giornata e degli accrediti ai pensionati, riporteremo qui le eventuali problematiche e relativi consigli. Banca Intesa aveva avvisato nei giorni scorsi che, sebbene i prelievi alle Casse Automatiche avrebbero potuto avere diversi problemi e possibili mancanze di denaro contante, era possibile prelevare anche tramite le tabaccherie convenzionate Banca 5 (ovviamente abilitate al servizio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA