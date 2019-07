Pagamento Pensioni luglio 2019/ Oggi accredito banca e Poste: arriva Quattordicesima

Primo giorno di luglio e per tutti i pensionati arriva la meritata e spettante soddisfazione di ricevere il pagamento effettivo delle pensioni per il mese di luglio 2019: attenzione, il mese corrente è però anche quello tanto atteso da diverse categorie di ex lavoratori visto che rappresenta il momento dell’accredito della Quattordicesima (la mensilità aggiuntiva per alcune categorie) e degli assegni familiari di tutti gli aventi diritto. A differenza del mese di giugno in cui l’accredito avveniva in due momenti diversi vista la differenza del primo giorno bancabile tra Banca e Poste (uno al lunedì e l’altro al sabato precedente), per il mese di luglio il pagamento delle pensioni avviene in maniera classica e senza ritardi: tutti i pensionati oggi, sia che abbiano deciso di ricevere l’accredito presso l’Ufficio Postale, sia per coloro che hanno scelto la via dell’addebito su conto corrente bancario, potranno ricevere l’assegno di pensione tanto atteso prima dell’estate con l’aggiunta, qualora presente, della agognata mensilità numero 14 (la Tredicesima, come per gli stipendi dei lavoratori, avviene attorno al mese di dicembre-gennaio).

PAGAMENTO PENSIONI LUGLIO: ARRIVA LA QUATTORDICESIMA

La Quattordicesima Inps, ricordiamolo, viene assegnata in base alla presenza di requisiti specifici contributivi e di reddito, aggiunta alla maturazione di un’età che risulti uguale o superiore ai 64 anni (niente 14esima per le baby pensioni insomma). Ma a chi è rivolta la quattordicesima? Questa somma aggiuntiva alla pensione viene corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino ad un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 (pari cioè a 9.894,69 euro) e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017 (pari cioè a 13.192,92 euro). Per quanto riguarda infine invece la verifica degli importi esatti di tutti gli assegni pensionistici, bisogna fare riferimento ai cedolini disponibili dalla stessa Inps all’interno della propria area riservata (scaricabili utilizzando la propria utenza e password personale).

