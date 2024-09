Il pagamento Tari è obbligatorio (così come le altre imposte locali e non). I contribuenti italiani talvolta omettono i rischi che si corrono qualora non si provvedesse ad onorare l’esborso di questa tassa destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Se si superassero i tempi previsti per onorare il proprio debito potrebbe intervenire l’Agenzia delle Entrate con cartelle esattoriali e sanzioni piuttosto gravi (è previsto anche il penale). Il rischio a cui si incorrerebbe sarebbe perfino il pignoramento dei beni.

Pagamento Tari da rispettare: le scadenze

Il pagamento Tari va effettuato entro i termini di scadenza proprio per evitare che succede ciò che nessuno vorrebbe accadesse. Il numero delle rate e le relative scadenze vengono imposte dal Comune di Residenza, il quale in linea generale potrebbe prevedere quanto segue:

Primo acconto : entro la fine di aprile.

: entro la fine di aprile. Seconda rata : entro la fine di luglio.

: entro la fine di luglio. Terza rata a saldo : entro la fine dell’anno.

: entro la fine dell’anno. Quarta rata (è opzionale): in alcuni Comuni potrebbe essere sancita entro la fine di settembre.

Chi volesse – per evitare di dimenticare a pagarla – i Comuni prevedono la possibilità di poter pagare in un’unica soluzione.

Il recupero crediti

Non effettuare il pagamento Tari significherebbe rischiare di dover fare i conti con il recupero crediti. Il Comune potrebbe agire – secondo la sua discrezione – in tre modi:

Cartella esattoriale: Il Comune potrà iniziare la procedura di recupero del credito tramite un primo avviso di pagamento (con la cartella esattoriale), che nel tempo comporterà ad un aumento del debito a causa dei rincari delle multe con relativi interessi. Pignoramento dei beni: se il contribuente dovesse ignorare la cartella esattoriale lo step successivo potrebbe essere il pignoramento di beni immobili o mobili, incluso lo stipendio o il conto corrente. Denuncia penale: se il debito superasse i 30 mila euro allora il debitore sarebbe denunciabile anche penalmente.

Qualora il contribuente abbia difficoltà ad onorare il pagamento Tari nei termini previsti, sarebbe meglio comunicarlo tempestivamente al proprio Comune e trovare una soluzione.

