La ventesima puntata del Grande Fratello 2024 è terminata con i concorrenti che hanno iniziato i festeggiamenti per la notte più lunga dell’anno, quella di San Silvestro. Nella notte di Capodanno non possono mancare le pagelle Grande Fratello 2024 con i voti assegnati ai singoli concorrenti protagonisti di questa lunga diretta. La puntata è iniziata con lo scontro tra le Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, contro Le Monsé. In particolare Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (voto 3) hanno puntato il dito contro Maria Monsè (voto 5) che si è difesa con le unghie rivelando dettagli del tutto inediti sul suo rapporto con le due ex ragazze di Non è la Rai che hanno perso le staffe dando in escandescenza. Una scena davvero pietosa a conferma che le donne non sanno fare gruppo. In tutto questo Perla Monsè cercava di dire la sua, ma invano. (Voto N.C.)

Spazio poi a Javier (voto 4)che ha già perso interesse verso Chiara scatenando una serie di commenti all’interno della casa. In particolare Shaila ha descritto la vita del concorrente nella casa: “mangia, dorme e flirta” facendo sorridere tutti, ma illustrando precisamente il percorso del pallavolista che ha cercato di difendersi invano fino alla definitiva stroncatura di Cesara Buonamici (voto 10).

E’ Capodanno nella casa del Grande Fratello 2024: il passato di Lorenzo e la sincerità di Helena

Le pagelle Grande Fratello 2024 della ventesima puntata proseguono con Lorenzo Spolverato protagonista del momento più forte della serata. Lorenzo (voto 7) ha rivelato i suoi fantasmi parlando degli anni del liceo vissuti a stretto contatto con una banda che l’ha costretta a compiere gesti e cose di cui si è pentito. Un passato scomodo che ancora oggi il ragazzo vive con grande difficoltà e di cui non hai mai parlato con la famiglia. Questo passato provoca un grande dolore a Lorenzo che, “vittima di un branco”, si è macchiato di cose che non rifarebbe mai. Le lacrime di Lorenzo commuovono fuori e dentro la casa fino alla redenzione in diretta da parte della mamma che chiama per rassicuralo. Spazio poi allo scontro tra Alfonso (voto 3) che attacca Stefania Orlando ed Eva Grimaldi di aver inscenato un litigio solo per la clip.

Non solo, l’ex di Temptation apostrofa con parole poco carine il percorso artistico delle due vip con Stefania Orlando (voto 8) che ribatte “sei stato poco carino, vediamo tu tra 40 anni se sarai ancora in tv”. Alfonso recupera poco dopo quando parla della tragica morte del padre venuto a mancare nella notte di Capodanno per un incidente. A sorpresa poi l’abbandono di Pamela Petrarolo (voto 5) per motivi di famiglia che saluta i ragazzi tra le lacrime. Infine il confronto tra Helena (voto 7) e Zeudi (voto 4) che in settimana si sono allontanate con la ex Miss Italia che ha baciato Alfonso. Helena si conferma ancora una volta sincera ed onesta, mentre il comportamento di Zeudi appare ambiguo e poco chiaro.