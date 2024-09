Pagelle Grande Fratello 2024, 3a puntata: Jessica Morlacchi protagonista in diretta

Si è da poco conclusa la terza puntata del Grande Fratello 2024, che ha portato a galla le prime simpatie sentimentali, le storie più fragili e nascoste dei concorrenti e anche i primi litigi che hanno animato e non poco la diretta. Entrando nel dettaglio delle nostre pagelle Grande Fratello 2024, la puntata si è aperta con un “triangolo amoroso” composto da Shaila, Lorenzo e Javier, presto diventato un “quadrato” con l’ingresso di Helena. Entrambe le ragazze hanno ammesso di voler giocare con la seduzione e si parla già di una presunta simpatia tra Shaila e Lorenzo da un lato (diamo loro voto 7), e Helena e Javier dall’altro (voto 8); forse, saranno proprio questi ultimi due a cedere ai sentimenti, ma è ancora presto per scoprirlo.

La puntata di stasera ha visto anche l’ingresso in Casa del nuovo concorrente Clayton Norcross (voto 7.5), che si è distinto sin da subito per classe, signorilità ma anche ironia, prestandosi al divertente siparietto con Jessica Morlacchi nello “chalet” allestito ad hoc per far vivere alla cantante le atmosfere di Beautiful. Jessica stessa è stata una grande protagonista di serata (voto 8): non solo è risultata la preferita del pubblico, assieme a Tommaso, ma ha anche avuto uno scontro con Yulia che ha animato e non poco gli animi nella Casa.

Pagelle Grande Fratello 2024: Luca Calvani commuove, prova ricompensa “da urlo”

Proseguendo con le pagelle Grande Fratello 2024, un momento davvero emozionante ha coinvolto Luca Calvani (9), che ha ricordato i suoi genitori e in particolare il rapporto con sua mamma; le sue lacrime, in fondo, sono state anche le lacrime di Alfonso Signorini, delle commosse Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in studio e di tutti coloro che si sono ritrovati nella sua storia.

Momenti di grande ironia, invece, nella prova ricompensa che ha visto coinvolti Enzo Paolo Turchi, Javier Martinez e Giglio (7.5), che non solo hanno strappato più di un sorriso al pubblico ma hanno anche vinto un lauto budget per la spesa settimanale a beneficio di tutto il gruppo. Nelle pagelle Grande Fratello 2024 inseriamo anche la meravigliosa e “ghiotta” sorpresa della nonna di Tommaso (8) che gli ha fatto recapitare nella Casa due prelibate pietanze. Siamo alla terza puntata e, pian piano, le storie dei protagonisti stanno emergendo: il pubblico sta iniziando a conoscerli e a farsi un’idea su di loro, sui loro caratteri, sul loro vissuto e su quello che possono dare al programma.

