Luca Calvani ha commosso tutti al Grande Fratello, parlando della mamma defunta da poco tempo. A sorprenderlo nella sala delle Mistery Box, Alfonso Signorini, che gli ha mostrato un filmato in cui l’attore stesso racconta dei ricordi con i genitori ormai scomparsi. L’attore, originario di Prato, ha confessato di vedere i suoi genitori nelle immagini di tutti i giorni, come un tramonto o un fiore. “Io sono figlio di un amore grande“, dice, mentre tutti nella casa sono scoppiati in lacrime. Anche il pubblico in studio è commosso dopo le sue dolci parole.

Jessica Morlacchi via i pantaloni al Grande Fratello/ Luzzi: "Puoi avere un sedere più bello, ma poi..."

“Credo che tanto dell’amore che i nostri genitori ci danno”, spiega Luca Calvani, che racconta di rivivere quell’amore lui stesso come genitore con sua figlia. L’attore ha anche spiegato di aver rivalutato i sacrifici che avevano fatto la sua mamma e il suo papà. Poi continua, dicendo di essere fortunato ad avere due fratelli con cui condividere il ricordo dei genitori. “Oggi sono nella casa del Grande Fratello e ho l’opportunità di toccare il dolore di tutti. Il dolore può trasformarsi e diventare una base solida su cui costruire la sua vita“. Alfonso Signorini parte poi con una confessione reale e vera: “Di questo amore ci rendiamo conto solo da grandi, quando non glielo possiamo più dire e io questa cosa non l’ho ancora risolta“.

Alfonso Signorini ricorda la mamma al GF:"Ho perso suo unico audio, terribile"/ Buonamici:"La chiamo ancora"

Luca Calvani parla della sua bisessualità, Cesara Buonamici si commuove e ricorda la sua mamma: “Mi manca tanto”

“Mia mamma sapeva tutto della mia bisessualità, aveva capito tutto“, ha detto Luca Calvani riguardo al suo orientamento. In puntata ha spiegato del suo coming-out: “Avevo 20 anni, all’inizio la sua reazione era sconvolta ma poi è venuta in camera mia e ha voluto sapere tutto“. Luca Calvani continua: “Mia madre era una grande, scriveva al mio ex fidanzato quando lui ero via. Chiedo scusa ai miei fratelli, che sono un po’ gelosi dei miei ricordi, quindi gli chiedo scusa“. L’attore continua: “Io vedo i miei genitori in un tramonto, in una nuvola, nella nascita del mio agriturismo. Se riesco a fare spazio negli altri e vedere cosa hanno dentro, ho raggiunto il mio scopo“.

Cesara Buonamici incalza Rebecca Staffelli al Grande Fratello 2024: "Ti sei sposata?"/ Lei replica: "No, ma…"

In studio anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, rimaste orfane una del padre e una della madre, in tempi recentissimi. La giornalista si è commossa in diretta, piangendo e raccontando di averla avuta sempre a fianco: “Vince sempre l’amore e il sostegno che ti danno, mi manca moltissimo mia mamma“. Alfonso Signorini parla poi della voce della sua mamma: “Non mi ricordo più la sua voce“. Beatrice Luzzi però, rompe il momento pregno di commozione e fa una piccola “critica” a Luca Calvani, dicendogli che è giusto che lui non diventi quello che volevano i suoi genitori ma che diventi quello che vuole essere.