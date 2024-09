L’entrata di Clayton Norcross al Grande Fratello è stata senza dubbio memorabile, tra piccole gaffe e una presentazione unica in un salotto virtuale con Jessica Morlacchi. È stata proprio quest’ultima ad aver accolto il bellissimo attore alias Thorne di Beautiful in questa nuova avventura, e lo ha fatto per via di un piccolo “inganno” di Alfonso Signorini, che l’ha portata ad entrare in una sala allestita come una baita di montagna con tanto di schermi che ritraevano i monti innevati. Insomma, un’entrata da re.

Dopo un piccolo siparietto con Jessica Morlacchi, intenta ad indovinare chi entrerà nella casa del Grande Fratello, spunta lui, Clayton Norcross, che subito inizia a flirtare con la cantante accarezzandola e facendole tantissimi complimenti. Lei, che per adesso è single e in cerca di un flirt come le “colleghe” della casa, è rimasta senza fiato all’arrivo dell’attore, continuando a sottolineare quanto fosse bello e ripetendo aneddoti degli anni passati quando guardava la soap americana in famiglia. Ed ecco che poi Alfonso Signorini apre ufficialmente le porte a Norcross per farlo entrare insieme agli altri concorrenti.

Clayton Norcross entra ufficialmente al Grande Fratello e Beatrice Luzzi fa una rivelazione importante: “Ho già capito tutto”

“Clayton Norcross è il nuovo concorrente del Grande Fratello!“, così Alfonso Signorini ha annunciato l’entrata ufficiale del divo, che si è subito presentato agli altri pieno di entusiasmo e di calore. Di certo, non è sfuggito agli occhi – e alle orecchie – del pubblico il suo saluto a Helena Prestes. “Helena, cavalla!“, così il bell’attore di Beautiful si è presentato alla modella, ripetendo l’epiteto dato alla Prestes nella casa per via della sua irruenza. Lei, dopo il saluto inaspettato è rimasta gelata, ma ha dissimulato mettendosi a ridere. Dopo la piccola gaffe di Clayton Norcross, Alfonso Signorini ha chiesto l’opinione di Cesara Buonamici e della Luzzi.

L’attrice di Vivere, che ha lo sguardo di una lince memore delle sue avventure nella scorsa stagione del Grande Fratello, ha subito notato che Clayton Norcross ha già la sua preda tra le concorrenti: “Ha puntato Yulia“, ha detto Beatrice Luzzi convintissima. La Buonamici, stupita, le ha risposto: “Ma te ne sei già accorta? Che occhio!” Ed effettivamente il suo sguardo nei confronti della bellissima Yulia non è stato indifferente.