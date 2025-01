Pagelle Grande Fratello, 22a puntata: il ritorno di Jessica e i confronti con Helena e Luca

La ventiduesima puntata del Grande Fratello si è da poco conclusa, ma non senza le pagelle sulla serata e sui protagonisti di questa lunga diretta. Si parte con un ritorno quello di Jessica Morlacchi che, dopo l’abbandono nella scorsa puntata, torna nella casa del GF per un confronto. Il primo confronto è con Helena Prestes con una Jessica che sembra fare mea culpa per poi affermare a gran voce “le cose che ho detto le penso, forse ho sbagliato il modo”. Il ritorno di Jessica Morlacchi sembra preparato al tavolino con frasi fatte, discorsi ad hoc che onestamente non dicono niente di nuovo, se non il desiderio della ex cantante dei Gazosa di ricerca di notorietà e di un perdono, quello televisivo, che vale più di un televoto dal quale è scappata via per paura di essere eliminata. Una vendetta che la Morlacchi ha servito su un piatto d’argento alla rivale Helena Prestes che è stata eliminata dalla casa in uno scontro all’ultimo voto con Shaila Gatta (voto 2), pessimo esempio della napoletaneità in tv.

Poco dopo Jessica si confronta anche con Luca Calvani (voto 5) facendo rivelazioni che lasciano davvero poco spazio alla fantasia e che lanciano nuovi sospetti sull’attore. Sul finale Jessica (voto 3) punge a distanza anche Amanda Lecciso in un finale degno di una vera vipera.

Grande Fratello, il bell’esempio di Zeudi e l’eliminazione di Helena Prestes

Le pagelle Grande Fratello della ventiduesima puntata proseguono con il momento più bello e costruttivo della serata con protagonista Zeudi. La ex Miss Italia parla della sua infanzia fatta di sofferenza e mancanze, ma anche del coraggio della mamma che si è ritrovata da sola a dover mandare avanti alla famiglia. Un esempio di donna che ha cambiato la sua vita e che è diventato il suo punto di riferimento. Non solo, Zeudi (voto 8) ha parlato anche del suo coming out avvenuto con una lettera indirizzata alla madre Maria Rosaria che arriva a sorpresa nella casa. La donna non nasconde di aver avuto delle difficoltà iniziali semplicemente per paura di come la società potesse vivere la figlia, ma oggi ha deciso di aiutare con un’associazione tutte le persone che proprio come Zeudi si sentono sole nell’affrontare la scoperta di se stessi. Finalmente un momento costruttivo in una edizione del Grande Fratello mai così povera di contenuti.

Sul finale l’eliminazione di Helena Prestes (voto 7). Alla fine la “modella delle favelas” è stata eliminata dal gioco da cui è uscita con le lacrime agli occhi. Il coraggio di una donna, tacciata anche di cinismo dall’opinionista Beatrice Luzzi, che si conferma la vincitrice morale di questa sfortunata edizione del GF che dalle prossime puntate perderà sicuramente anche negli ascolti considerando l’assenza di dinamiche e personaggi forti e degni di nota.