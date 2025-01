Grande Fratello: anticipazioni puntata 13 gennaio 2025

Dopo l’eccezionale appuntamento del mercoledì, il Grande Fratello torna in onda oggi, lunedì 13 gennaio 2025, con una delle puntate più attese dell’edizione in corso. Quella in onda questa sera che Alfonso Signorini condurrà con la collaborazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sarà ad alta tensione per l’esito di un televoto che porterà all’addio di uno dei concorrenti storici del reality. Al termine della scorsa puntata, insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, punite dal Grande Fratello con una nomination d’ufficio, sono finiti al televoto anche Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi in seguito alle nomination degli altri concorrenti.

Una decisione, quella del Grande Fratello, che ha scatenato durissime reazioni sia in casa che sul web e che rischia di creare un clima di fuoco tra gli inquilini qualora a lasciare la casa fosse uno tra Shaila, Luca e Tommaso, non coinvolti nel provvedimento disciplinare. Gli occhi di tutti, in particolare, sono tutti su Lorenzo Spolverato che è pronto a puntare il dito contro gli autori qualora a lasciare la casa sarà Shaila, a forte a rischio insieme a Helena Prestes.

Grande Fratello: il ritorno di Jessica Morlacchi

Prima dell’esito del televoto, non mancheranno sorprese e confronti, in primis quello di Luca Calvani e Helena Prestes con Jessica Morlacchi. La cantante, dopo aver abbandonato volontariamente la casa non condividendo la scelta del Grande Fratello di mandarla al televoto con Helena e Ilaria, questa sera, tornerà per un confronto finale con la modella brasiliana e Luca Calvani.

Spazio, poi, alla durissima discussione che Calvani ha avuto con Mariavittoria Minghetti, utilizzando toni piuttosto accesi. Sott’osservazione anche il rapporto tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato che ha puntato il dito contro l’amica difendendo la fidanzata Shaila. Nel corso della puntata, poi, Signorini si occuperà anche di Chiara Cainelli a cui sono interessati sia Emanuele Fiori che Alfonso D’Apice. Non mancheranno, poi, le sorprese. A vivere un momento speciale, questa sera, sarà principalmente Zeudi Di Palma che riceverà la visita della mamma. Per Helena, invece, arriverà l’amica Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

Puntata pienissima quella del Grande Fratello in onda questa sera che può essere seguita sia in diretta televisiva che in diretta streaming. Per seguire il reality show in tv, basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Per la diretta streaming, invece, ci si può collegare al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione che consente di rivedere anche le single clip sui concorrenti, ma anche di seguire la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.