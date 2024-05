Pagelle L’isola dei famosi 2024, puntata 29 maggio 2024/ Edoardo é finalista, Samuel deludente e Re Artur…

Analizziamo con le nostre pagelle la nuova puntata de L’isola dei famosi 2024 andata in onda il 29 maggio, che registra momenti dalle emozioni intense.

Matilde Brandi: quando ormai manca sempre meno alla puntata finale de L’isola dei famosi 2024, la bionda showgirl si palesa sull’orlo di una crisi di nervi a causa delle incomprensioni ammettendo di aver contenuto la rabbia accumulata verso Valentina. Cade, però, tra una prova fisica e mentale, per poi rialzarsi, palesando di essere la nuova amazzone dell’Honduras, degna erede di Soleil Sorge. Voto: 10.

Artur Dainese piange per la sorpresa della nonna all'Isola dei Famosi 2024/ "Sei il nostro vincitore!"

Edoardo Stoppa: disputa e vince l’ennesima prova leader. Diventa con il titolo riconquistato di leader il primo concorrente finalista nel gioco condotto da Vladimir Luxuria. Voto: 9 e mezzo.

Pagelle Isola dei famosi 2024: perde Linda Morselli eliminata, Artur una centrifuga di emozioni

Linda Morselli: ad un passo dalla finale la mora e Sexy influencer diventa la nuova eliminata al reality show, non riuscendo a battere la concorrenza dei nominati al televoto tra i cui la seconda e il primo summenzionati, i più votati dal pubblico per la vittoria, con la risicata percentuale del 6 percento dei voti in sul favore. Voto: non classificata.

Isola dei Famosi 2024, 12a puntata/ Diretta e eliminati: Artur, Samuel e Karina nominati, Stoppa in finale

Artur: finisce nel mirino del j’accuse degli opinionisti Sonia e Dario che lo tacciano di contribuire poco alle attività collettive del gruppo di naufraghi, preferendo in particolare la pesca per il suo sostentamento. Ma il popolo nel web non ci sta e difende il beniamino e la sua libertà di scelta, ma non é tutto, per lui arriva il messaggio di supporto della nonna, che lo riduce in lacrime di felicità, in favore degli ascolti e il consenso del pubblico commosso. Voto: in queste pagelle dell’Isola dei Famosi 2024 impossibile non dargli 10 e lode, é lui il re del Pop made in Honduras!

Aras Senol choc su Artur Dainese: "Prova sempre a rubare il mangiare"/ Bruganelli indaga sul "cibo-gate", ma…

Aras: per lui il gioco di L’isola dei famosi 2024 ha in serbo un videomessaggio da parte dell’amata fidanzata. Immagini che inteneriscono alla visione delle lacrime del romantico naufrago. Voto: 8.

Khady: anche la venere nera é eliminata ad un passo dalla finale de L’isola dei famosi 2024, con il pubblico che al televoto la vuole fuori dai giochi anche per favorire la corsa di Arturo in risposta agli attacchi degli opinionisti. Voto: non classificata

La Alvina che conquista il pubblico di L’isola dei famosi 2024…

Alvina: tra i naufraghi favoriti dal supporto del pubblico c’é di sicuro l’outsider a L’isola, complice la lovestory con l’amato Gigione. Lei é in pena perché lui non intenderebbe sposarla ma in puntata l’amato le destina un messaggio chiaro di dichiarazione d’amore: “Ti aspetto al ritorno”. Lei gli crede conquistandosi l’affetto del pubblico social. Voto: 7.

Samuel: non brilla tra i veri protagonisti della puntata de L’isola dei famosi con gli internauti che gli contestano di aver dato ad Artur del benpensante stratega, al grido di “é una colpa vestita da pastore”. Voto: 6.

Karina: finisce tra i nominati insieme a Samuel, Artur ed Edoardo, al di là del fatto che lei sia l’indubbia madre natura della grande bellezza nel gioco de L’isola dei famosi 2024. Riuscirà a scrollarsi di dosso l’etichetta della bella naufraga e basta? Voto: in queste pagelle dell’Isola dei Famosi 2024 non si va oltre un timido 6.

Edoardo: riesce a salvarsi dall’ultimo televoto eliminatorio della nuova puntata a L’isola dei famosi, dopo non aver replicato all’attacco crudo di Karina al grido di “mi hai rotto il cazz*”. Insomma, il pubblico lo premia per la galanteria. Voto: 7.











© RIPRODUZIONE RISERVATA