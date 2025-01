Pagelle Masterchef Italia 14, 5a puntata: Reza delude le aspettative

Anche la quinta puntata di Masterchef 14 è archiviata e non sono mancati i colpi di scena tra mystery box e skill test. Vediamo le pagelle Masterchef Italia 14. Ad abbandonare il percorso, un po’ a sorpresa, sono Martina (5.5) e Reza (5). Se la prima è caduta sulla cipolla, versando non poche lacrime, per il secondo il rammarico è veramente immenso. Reza, infatti, si era presentato alla prima fase ottenendo fin da subito il grembiule bianco, convincendo i giudici con la sua storia e con un piatto simbolo della sua cucina, fatta di tante culture diverse. Reza, iraniano, è infatti arrivato in Europa vivendo per tanti anni in Francia, per poi approdare in Italia. Tutti si aspettavano da lui un percorso diverso che purtroppo non c’è stato, concludendosi anzitempo.

La puntata è stata particolarmente accesa anche per quanto riguarda frecciate e litigi che non mancano mai tra i concorrenti. In particolare Sara (6), nonostante dal punto di vista culinario sembra cavarsela abbastanza bene, non ha reagito bene ad un’assegnazione di Samuele (8) che le aveva dato le cipolle come piatto da cucinare per una prova sulla reazione di Maillard, usando toni piuttosto forti non apprezzati dal pubblico. La sufficienza, dunque, solo per i piatti che al momento sembrano convincere i giudici. Katia (6), una delle concorrenti più forti, è sembrata un po’ sottotono, non ascoltando troppo i suggerimenti dei giudici, come nel caso dell’innovation test con la cipolla: si è poi ripresa allo skill test.

Pagelle Masterchef Italia 14, 5a puntata: Gianni la sorpresa?

Nelle pagelle Masterchef Italia 14 va citata Alessia (5.5), salva al fotofinish per l’eliminazione di Reza. La concorrente ha presentato un piatto che i giudici hanno definito “una mancanza di rispetto” verso l’ipotetico cliente: questo le è valsa il rischio eliminazione. A salvarla è stata solamente la prova finale con una ricciola che ha convinto i giudici. Per andare avanti, però, deve e può dare di più. Molto bene, nella quinta puntata di Masterchef Italia 14, Gianni (7): entrato un po’ in sordina, risulta spesso tra i migliori, così come anche Claudio (7). Bene anche Linda e Simone (6.5) mentre Jack può dare di più. Anna (6.5) si gioca bene la golden pin nello skill test e si prende i complimenti dai giudici per il suo talento e la sua intelligenza, oltre che per un’educazione che la porterà lontano. Mary (5.5), invece, risulta spesso essere sgradevole nei confronti dei compagni.