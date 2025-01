Masterchef Italia 14, anticipazioni 5a puntata: omaggio a Gualtiero Marchesi

Oggi, giovedì 9 gennaio 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 14. Le sfide diventano sempre più difficile e, in questa quinta puntata, tutti i concorrenti saranno chiamati a combattere non solo con il proprio talento, ma anche con il proprio carattere dimostrando di avere forza e determinazione per superare le sfide sempre più complicate. I, questo nuovo appuntamento, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno i concorrenti in sfide, in alcuni casi proibitive, con cui renderanno omaggio a Gualtiero Marchesi, chef simbolo della cucina italiana.

A celebrare colui che è considerato un vero genio della cucina italiana saranno due, suoi allievi ovvero Andrea Berton e Davide Oldani. Entrambi gli chef porteranno l’esperienza maturata negli anni e la loro visione della cucina con un mix di innovazione e tradizione.

Masterchef Italia 14: le prove della quinta puntata

La quinta puntata di Masterchef Italia 14 inizierà con la Golden Mystery Box, una versione speciale della classica Mystery Box che premierà il migliore con l’immunità nell’Invention Test e l’ambitissima Golden Pin. La sfida si baserà su proporzioni e dettagli e, sotto la misteriosa scatola, si nasconderanno strumenti inusuali.

Spazio, poi, all’Invention test basato sulla “reazione di Maillard”, un principio chimico che sfrutta il potere del calore per trasformare un semplice pezzo di carne in un gustoso arrosto. La sfida sarà resa ancora più complicata dalle domande di Bruno Barbieri che sottoporrà i concorrenti ad una vera e propria interrogazione culinaria. Sarà, dunque, una serata particolarmente difficile per i concorrenti.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

La quinta puntata di Masterchef Italia 14, assolutamente imperdibile per la complessità delle prove che dovranno superare gli aspiranti chef e per l’omaggio alla cucina di Gualtiero Marchesi, va in onda oggi, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in diretta streaming solo su NOW. Per seguire il talent show culinario sia su Sky che su Now è necessario sottoscrivere un abbonamento.

