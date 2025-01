Pagelle Ora o Mai Più, 1a puntata, Matteo Amantia Scuderi è la vera rivelazione: sarà lui il vincitore?

È appena finita la prima puntata di Ora o Mai Più che si è contraddistinta per le prime esibizioni dei concorrenti in gara e non possono mancare le pagelle Ora o Mai Più. Pago con Patty Pravo VOTO 6, il cantautore sardo non nuovo nei reality in quanto ha partecipato a Music Farm e Grande Fratello Vip nel talent di Rai1 ha deciso di portare la leggerezza ed il divertimento ed anche l’esibizione sulle note di Pensiero Stupendo di Patty Pravo segue questo suo modo fare. Non ha l’estensione vocale e la tecnica degli altri concorrenti e questo forse lo penalizza. Valerio Scanu con Rita Pavone VOTO 6, c’è la tecnica ma c’è anche una leggera antipatia che l’ex vincitore di Amici si porta dietro da sempre, la sua Datemi un martello non convince perché manca troppo di leggerezza.

Si passa poi al leader SugarFree, Matteo Amantia Scuderi con Alex Britti VOTO 8 la voce c’è ma anche l’intonazione e la potenza e soprattutto la presenza scenica, se a ciò si aggiunge anche uno dei brani più belli della musica italiana: Oggi sono io il gioco è fatti. Conquista i coach che hanno l’hanno premiato con punteggi alti ma anche il popolo del web. Prova più difficile per Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti VOTO 7 con Dio come ti amo, canzone non facile che l’ha penalizzato del resto è un cantautore con un ottima capacità di scrittura, anche tagliente e sarcastica a volte e più romantica in altre ma pecca di poca estensione vocale.

Le pagelle Ora o Mai Più continuano con Carlotta e Donatella Rettore VOTO 8, è rimasta la ragazza di Frena leggera, frizzante e allegra ed è sicuramente un complimento. Si è scatenata sulle note di un recente successo sanremese portato a Sanremo Chimica che ha convinto non solo i coach ma anche il web. Loredana Errore con Marco Masini VOTO 5 complice le note troppe alte che non ha preso in pieno nonostante il brano intramontabile T’innamorerai la performance non è stata delle migliori. I coach hanno voluto premiare con voti alti soprattutto la sua storia e la sua voglia di riscatto ma il web, più cinico e spietato, non l’ha perdonata.

Le pagelle Ora o Mai Più della prima puntata si chiudono con gli ultimi due concorrenti di questa sera Antonella Bucci con Raf VOTO 9 è sicuramente tra le più belle voci del panorama musicale italiano ingiustamente sottovalutata riuscirà nel talent di Rai1 a ritornare in auge? Anonimo Italiano con Riccardo Fogli VOTO 8,5 con Storie di tutti i giorni hanno fatto esplodere lo studio e si candida tra i papabili vincitori. Menzione speciale a Donatella Retto VOTO 10: è l’unica coach sincera, schietta o onesta, più diplomatico ma ugualmente onesto anche Raf VOTO 8,5.