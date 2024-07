Pagelle Partita del Cuore 2024/ I voti del match benefico a L’Aquila (oggi mercoledì 17 luglio)

PAGELLE PARTITA DEL CUORE 2024: I VOTI DEL MATCH

Siamo al Gran Sasso di L’Aquila ed è tempo di andare a scoprire le pagelle della Partita del Cuore 2024: l’intento è quello di provare a stabilire i giudizi sui grandi protagonisti del match benefico che vede affrontarsi la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici. Diciamolo subito: se parliamo delle pagelle della Partita del Cuore 2024 è fin troppo evidente che lo scopo sia relativo: non si tratta certamente di una sfida da Champions League o con in palio una posta importante, è soprattutto una serata di grande divertimento e nella quale si guarda agli aiuti che arriveranno tramite gli incassi e tutte le possibilità di donare che l’organizzazione ha reso note nei giorni scorsi.

Tuttavia, una partita vera e propria si gioca ed è interessante in questi giochi scoprire chi abbia un passo diverso sul terreno di gioco: un esempio è rappresentato da Enrico Ruggeri, storico giocatore della Nazionale Cantanti che ha sempre fatto vedere doti importanti, ma anche altri elementi come Moreno che, qualche anno fa, era diventato suo malgrado “famoso” per aver fatto un tunnel a Pavel Nedved, che non l’aveva presa troppo bene. E ancora: come se la caveranno fuori dal Parlamento i membri della Nazionale Politici? Domande alle quali rispondiamo qui, stilando o provando a stilare le pagelle della Partita del Cuore 2024.











