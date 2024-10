Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 versione autunnale è giunto alla penultima fermata con la sesta puntata. Ad una settimana dal gran finale, Filippo Bisciglia è tornato in prima serata su Canale 5 per raccontare a milioni di telespettatori l’evoluzione delle storie delle coppie protagoniste della prima edizione autunnale. Durante la puntata tre falò di confronto: il primo tra Mirco e Giulia conclusasi nel peggiore dei modi, ma anche il falò tra Titty e Antonio che ha segnato la rinascita di lei. Infine anche Millie e Michele si sono ritrovati davanti al fuoco per un confronto molto acceso. Ma passiamo alle pagelle di Temptation Island 2024 con i voti ai singoli protagonisti di questa sesta puntata!

Mirco e Giulia hanno da subito infuocato la sesta puntata di Temptation Island 2024. Un inizio col botto ma dove eravamo rimasti? Giulia dopo l’ennesimo video del fidanzato Mirco ha richiesto il secondo falò di confronto richiedendo a Filippo Bisciglia di raggiungerlo in mare aperto per comunicare il suo out out. Questa volta Mirco si presenta al falò di confronto e tra i due si accende subito la discussione. Filippo Bisciglia però invita entrambi a non parlare al passato, ma a confrontarsi su quanto successo nei rispettivi villaggi. Mirco non nasconde il suo interesse per la single tentatrice Alessia confessando: “mi ha tirato fuori dei sentimenti” a tal punto da volerci passare un weekend fuori. Ma non finisce qui, visto che Mirco confessa di essere ancora innamorato di Giulia, anche se lei non gli crede. ”

“Ho fatto tanto, mi sento cambiata tanto” – dice Giulia a Mirco che non nasconde di aver trovato in Alessia una ragazza speciale che l’ha sbloccato. Alla fine Giulia vorrebbe uscire dal programma con lui, mentre Mirco spiazza tutti comunicando di voler uscire da solo. La reazione di Alessia è forte, ma dovuta “hai fatto schifo dall’inizio alla fine dopo nove anni”. Alla fine Mirco raggiunge la single Alessia pronto a ricominciare una nuova relazione. Mirco (voto 3) salice piangente in spiaggia, Giulia (voto 8) per il coraggio dei sentimenti.

Titty e Antonio, le pagelle di Temptation Island 2024

E’ la serata della resa dei conti a Temptation Island 2024 anche per Titty e Antonio. Titty ha conquistato tutti nel villaggio per la sua simpatia, per la spontaneità e per quella buffa e un pò goffa parlata napoletana. Ha mostrato anche tante fragilità, un bisogno profondo di essere guardata, amata e considerata, tutte attenzioni che sono mancate da parte del fidanzato Antonio e che le amiche e i tentatori single hanno cercato di sopperire. Tutti hanno trovato in lei un punto di forza, una ragazza di sani principi e valori con cui confrontarsi. All’ennesimo video in cui vede il fidanzato Antonio alle prese con la single tentatrice Saretta, Titty decide di chiedere il falò di confronto decisa a chiudere con il fidanzato Antonio.

Durante il falò Titty asfalta letteralmente Antonio che, dopo essersi preso il palo dal single Saretta che lascia a sorpresa il villaggio, si ritrova a prendere un due di picche anche dalla fidata. “Ad oggi ho capito che il problema non sono io, ma sei tu. Ti ha visto mezzo mondo l’uomo sporco che sei e mi fai schifo” – sono le parole di Titty. Alla rinascita di Titty (voto 9), ad Antonio (voto 2) non resta che accontentarsi delle ceneri del falò e della pessima figura portata a casa durante questa esperienza televisiva.

Pagelle di Temptation Island 2024: per Millie e Michele un addio a metà…

Non è certo andata meglio stasera per Millie e Michele. Anche per loro è arrivato il falò di confronto a Temptation Island 2024. Da un lato c’è Millie che in tutte queste puntate non ha avuto mai paura di mostrarsi per quella che è, mentre Michele è sempre rimasto nell’ombra. Il motivo? A spiegarlo ci ha provato proprio Mille in uno sfogo con le compagne d’avventura: “non lo so, cosa mi ha fatto vedere lui a me. Voglio vedere fino a quando resiste la sua maschera”. Alla fine durante il falò di confronto i due si ritrovano con Michele che cerca di sminuire la fidanzata Millie che si difende con grande classe. Michele (voto 3), la maschera ha retto anche durante il falò, Millie (voto 7) per il coraggio di essere una donna libera e vera.