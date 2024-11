Pagelle This is me, 1a puntata: Emma commuove, Alessandra Celentano torna a ballare e il web esplode

Mediaset ha deciso di celebrare Amici di Maria De Filippi con delle serate evento per ricordare ed omaggiare tutti gli ex allievi che grazie al talent hanno scalato le vette del successo, alla conduzione Silvia Toffanin mentre sono intervenuti sia cantanti che ballerini. E non potevano mancare anche le nostre Pagelle This is me 1a puntata. Si parte con Emma riconoscente e sincera voto 9, la cantante salentina ha saputo sfruttare la notorietà del talent per crearsi il suo spazio nel panorama musicale italiano e dopo 15 anni è ancora sulla cresta dell’onda cambiando stile ma non la sua natura. Riconoscente a Maria De Filippi che considera la ‘sua spalla a cui chiedere sempre consiglio e far ascoltare i suoi singoli’ ha concesso un’intervista sincera toccando temi seri coma la malattia e la morte del papà Rosario senza vittimismi e con la nuova versione di In Italia di Fabri Fibra con Baby Gang hanno fatto esplodere i social.

La pagelle This in me continuano con Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano regalano una coreografia magnifica il web esulta (VOTO 9) e sicuramente tra i momenti memorabili di questa sera c’è l’esibizione dei tre coach di danza di Amici. I primi due in ogni puntata del Serale hanno già dimostrato di che pasta sono fatti una vera e propria sorpresa, invece, si è dimostrata Alessandra Celentano. La più cincia e spietata della maestre di ballo questa volta si è messa in gioco reggendo benissimo il confronto con il colleghi e facendo esultare i social. Duetto Ermal Meta e Irama VOTO 8, altro momento magico della serata con un medley dei loro successi con le loro voci che si sono incastrate alle perfezione. Dovuto e sentito, infine, anche l’omaggio a Marco Garofalo, il coreografo morto nel 2016 a soli 62 anni dopo aver lottato con una lunga malattia, in studio per ricordarlo oltre alla sua ex allieva Elena D’Amario anche la vedova Rosa Grieco.

Si arriva poi alle dolenti note della serata e delle pagelle This is me 1a puntata. Da una serata evento ci si sarebbe aspettato molto di più con una struttura adeguata ed un racconto corposo invece è sembrata un lungo speciale di Verissimo Speciale Amici senza momenti particolarmente significativi. Le interviste ai varie ex allievi e cantanti non si sono dimostrate particolarmente interessanti e convincenti. Ed anche gli sketch comici con Diana Del Bufalo ‘innamorata’ di Rudy Zerbi che esce dal pacco regalo non è stata particolarmente riuscita. Sui social inoltre in molti hanno sottolineato come mancassero molti altri allievi anche se in realtà ci saranno altre due puntate celebrative. Ed infine un VOTO di appena 6 per Silvia Toffanin delude, la conduttrice nella sua zone di comfort non brilla particolarmente e non si è messa molto in gioco uscendo dalla sua zona confort.