Pago “A Miriana Trevisan piace Nicola Pisu, vi spiego perché..”/ “Ecco cosa la frena”

La dolcezza di Pago nei confronti della sua ex moglie, Miriana Trevisan, non è passata inosservata al pubblico del Grande Fratello VIP quando il cantante nelle scorse settimane è entrato nella casa per sostenerla e spronarla a viversi al massimo questa nuova avventura. In una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, il cantante sardo ha ribadito i suoi concetti, oltre ad offrire il suo punto di vista sul flirt tra Miriana e il trentenne Nicola Pisu.

“La sto seguendo e sono contento per lei”, premette Pago. “Sono contento per lei se vedo che sta bene, io posso solo che esserne felice”, ha continuato. Per lui, un’eventuale storia d’amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu non sarebbe un problema, nonostante la differenza d’età: “Se lei approva io approvo, non mi opporrei assolutamente”.

Pago: “Miriana Trevisan frenata per la differenza d’età con Nicola, ma…”

Pago non nasconde che Miriana Trevisan sia frenata nei confronti di Nicola Pisu, ma conoscendo la situazione non lo vede come un problema. “Penso che sia frenata per la differenza d’età e anche perché arriva da un periodo molto molto complicato. Vuole viversi le storie andandoci con i piedi di piombo e andarci un po’ tranquilla”.

Sul fatto che sia interessata al suo coinquilino non ha dubbi: “Secondo me le piace perché altrimenti non farebbe questi giochi. Ma lei è frenata perché vuole conoscere bene la persona”, ha spiegato. “Se sono preoccupato? Assolutamente no. Io approvo se lei approva. Non mi opporrei alla loro relazione in alcun modo”.

