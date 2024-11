Un tira e molla che dura da diversi anni, una rottura che effettivamente c’è stata per poi essere sanata all’insegna dell’amore. Stiamo parlando di Pago e Serena Enardu, tornati insieme alcuni anni fa – anche grazie all’esperienza condivisa al Grande Fratello – dopo una rottura giunta mesi prima. Fino a qualche settimana fa sembrava che tutto procedesse per il meglio ma, a gran sorpresa, dopo alcuni rumor e una sorta di ‘indizio’ sui social, è tornato a dominare la scena il seguente interrogativo: Pago e Serena Enardu si sono lasciati?

Tutto parte da voci di corridoio; rumor a proposito di una crisi rinnovata tra Pago e Serena Enardu e la tesi sembrava avvalorata da uno sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne sui social. Parole che sembravano molto chiare, quasi perentorie, e difficili da non ricondurre proprio alla situazione sentimentale: “Sto cercando di chiudere un cerchio del quale non posso parlare; superato il periodo choc, ho sempre bisogno di curarmi, rilassarmi e riposarmi sia mentalmente sia fisicamente. Sono nella fase di ripresa e cura”.

Pago e Serena Enardu, altro che rottura: la crisi ‘smentita’ con una foto

Dopo aver sottolineato il momento difficile, Serena Enardu ha anche aggiunto: “Non mandatemi continuamente messaggi per chiedermi informazioni su quella cosa, sono un essere umano, crescendo si impara ad essere più cauti. Rispettate un attimo la vita personale, per favore”. Ma quindi, Pago e Serena Enardu si sono lasciati? A quanto pare la risposta è negativa ed entrambi, con un gesto altrettanto eloquente, lo hanno fatto sapere attraverso una foto postata sui social.

Sorrisi smaglianti e un tenero bacio, questa la foto pubblicata poco dopo lo sfogo che vede Pago e Serena Enardu più complici che mai come a dire: ‘No, non ci siamo lasciati’. Entrambi, tra l’altro, saranno oggi ospiti a Verissimo e chissà che non saranno loro stessi ad entrare nel merito della questione.

