Pago, addio a Serena Enardu dopo il GF Vip?/ Il web: “perfetto con Clizia Incorvaia”

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver detto no all’ingresso nella casa di Serena Enardu che dovrà così aspettare l’uscita di Pago per il confronto che sperava di avere sotto le telecamere del reality, spera di vedere, da oggi, un cantante più libero di vivere serenamente l’avventura nella casa. Durante i primi giorni di permanenza, nonostante il sorriso, Pacifico Settembre ha mostrato spesso una vena malinconica parlando della sua lunga e importante storia d’amore con la Enardu. Pur non nascondendo di provare per lei ancora un forte sentimento, Pago non nasconde la voglia di voltare pagina e dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita. I fans sono pronti a sostenerlo e sperano che, all’interno della casa, possa trovare anche l’amore. Escludendo le donne impegnate vedi Carlotta Maggiorana, Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, i fans del reality sognano la coppia Pago e Clizia Incorvaia che potrebbe sicuramente fare le fortune del reality di Signorini.

PAGO E CLIZIA INCORVAIA: IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP VUOLE LA COPPIA

Sia Pago che Clizia Incorvaia sperano di trovare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quella leggerezza persa per i problemi di cuore rispettivamente con Serena Enardu e Francesco Sarcina. I fans del reality non nascondono di sognarli insieme al punto che qualcuno ha chiesto un parere sull’ipotetica coppia anche a Gabriele Parpiglia. “Prima coppia che trom*a Pago e Clizia”, ha chiesto un utente a Parpiglia che ha risposto così – “Non sono Otelma, Che dico? Che ne so. Spero sia una nottata serena”. Per il momento, tra Pago e Clizia i rapporti sono normali e non c’è nulla che faccia pensare all’inizio di un flirt. Cambierà qualcosa nelle prossime settimane? I fans del reality lo sperano sognando anche un doppio confronto con Pago e Clizia da una parte e Serena Enardu e Francesco Sarcina dall’altra.

