PAGO/ Bacio con Adriana Volpe: incontrerà Serena Enardu? (Grande Fratello Vip 4)

Pago è senza dubbio uno dei personaggi di punta del Grande Fratello Vip 4. Reduce dall’esperienza a Temptation Island Vip che lo ha reso uno dei volti dell’estate, Alfonso Signorini ha deciso di puntare forte sulla sua storia fin dalla puntata d’esordio del reality, lasciando al pubblico di Canale 5 l’ultima parola sulla possibilità di far entrare nella Casa la sua ex fidanzata Serena Enardu. Il cantante è ovviamente ignaro del televoto avviato dal conduttore nel corso della prima puntata, ma già questa sera potrebbe doversi trovare a fare i conti con quella che lui stesso non ha esitato a definire “la donna che ho amato di più”. Tutto però dipenderà dalla decisione dei telespettatori: decideranno di concedere alla coppia composta da Pago e Serena Enardu una seconda possibilità gustandosi così gli sviluppi della loro storia nei giorni a venire o decideranno che per Pacifico Settembre, questo il vero nome del cantante sardo, è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina?

PAGO E IL BACIO AD ADRIANA VOLPE

Le prime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 4 sono state per Pago un’altalena di emozione. Inevitabili i momenti di malinconia e riflessione rispetto alla sua storia con Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne segue nel frattempo tutte le vicende del suo ex da un monitor in una stanza accanto alla Casa. Pago, che non immagina neanche lontanamente di essere così vicino a Serena, nel frattempo non sta perdendo tempo. In tutti i sensi. Ne è una prova, scherzosa, il fatto che proprio lui sia stato protagonista del primo bacio di questa edizione del GF Vip. Tutto è nato durante il gioco “Obbligo o Verità” che si stava svolgendo in cucina. Quando è toccato ad Adriana Volpe scegliere la sua penitenza, è stata Antonella Elia a fissare l’asticella molto in alto: “Devi baciare Pago con la lingua”, ha sentenziato. Alla fine, tra le risate di Pago e l’incredulità della Volpe, è stato proprio il cantante a prendere l’iniziativa e a stampare un bacio sulle labbra della conduttrice (clicca qui per il video). Chissà cosa ne avrà pensato dall’altra parte Serena Enardu…

