Pago, chi è ex marito di Miriana Trevisan e figlio Nicola Settembre/ Perché si sono lasciati: “Fatti male”

Nella puntata di oggi de La volta buona Caterina Balivo avrà come sempre un ricco parterre di ospiti tra cui Miriana Trevisan. Ex ragazza di Non è la Rai ed ex Velina di Striscia la notizia per anni ha affiancato mostri sacri della televisione come Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e Corrado come valletta. Sotto i riflettori, però, è finita anche la sua vita privata di Miriana Trevisan, l’ex marito Pago ed il figlio nato dalla loro relazione Nicola Settembre. La relazione tra la showgirl ed il cantante è stata al centro delle cronaca rosa per anni, contraddistinta da tira e molla.

Chi è l’ex marito di Miriana Trevisan, Pago? Il vero nome è Pacifico Settembre ed è nato a Quartu Sant’Elena nel 1971, ha dunque quasi 53 anni ed è un cantautore. A 18 anni inizia la sua carriera nel mondo della musica ma il successo arriva nel 2005 con la hit Parlo di te. Nel corso degli anni ha partecipato a molti talent come Music Farm e Tale e Quale Show e reality come il Grande Fratello Vip e Temptation Island. Pago è l’ex marito di Miriana Trevisan, dalla cui unione è nato il figlio Nicola Settembre. Negli anni successivi ha avuto una relazione con Serena Enardu, ex volto di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Miriana Trevisan e Pago ha appassionato il gossip di quegli anni. Si innamorati nel 2003 e subito sposati. La famiglia si è subito allargata con l’arrivo di un figlio, Nicola Settembre che oggi ha 12 anni. Si sono lasciati una prima volta nel 2006 poi tornati insieme nel 2028 ed infine separati di nuovo nel 2013. Miriana Trevisan e Pago perché si sono lasciati? La risposta è stata data di recente a Verissimo dalla showgirl: “Ci siamo sposati dopo sei mesi di relazione, poi ci siamo lasciati e per due anni ci siamo cercati. Ci siamo ritrovati, siamo stati insieme un paio di anni, ma eravamo il giorno e la notte.”

Com’è il loro rapporto oggi dopo essersi lasciati? I due hanno diviso le loro strade ed entrambi hanno avuto altri flirt e partner ma, soprattutto per il bene del figlio, hanno mantenuto un ottimo rapporto: “Siamo amici, ci stuzzichiamo molto”. Il cantautore ha poi aggiunto, ospite anche lui da Silvia Toffanin: “Oggi con lei sto benissimo, non tornerei mai indietro” E spiega qual è, secondo lui, il segreto per rimanere una famiglia anche dopo la separazione: “Per me il segreto è l’intelligenza. Non ha senso farsi del male tra due persone che si sono amate, poi se ci sono in mezzo i figli ha ancora meno senso”.











