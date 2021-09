Pago e Nicola, ex marito e figlio Miriana Trevisan/ “Un rapporto idilliaco ma…”

Miriana Trevisan entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 provando a prendere in mano il testimone del suo ex, Pago. Se fino a qualche tempo fa era lei l’opinionista invitata in tv per commentare il percorso del cantante sardo e quello che succedeva dentro la casa, e fuori, con la sua compagna Serena Enardu, adesso i ruoli si invertiranno. In questi ultimi due anni Pacificio alias Pago, ha avuto modo di essere spesso protagonista in tv e sui giornali prima come concorrente del Grande Fratello Vip, poi per via del gossip e dell’addio, poi avvicinamento, e adesso addio (?) con Serena Enardu, e adesso toccherà a lui commentare le vicende che riguardano la sua ex.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ "Forse non ti manco". Ma il figlio...

In realtà ha già iniziato a farlo visto che proprio ieri, sui social, a chi chiedeva insistentemente della sua situazione personale e del rapporto con l’ex moglie, ha risposto a tono sottolineando ancora una volta che sono felicemente divorziati. I due hanno confermato spesso questo stato dpagoi cose chiarendo che non torneranno insieme ma che continueranno a vivere con amore questo loro divorzio.

INCIDENTE MANUEL BORTUZZO/ "Dentro me sono più completo ora di quando ero in piedi"

Pago e Nicola, ex marito e figlio Miriana Trevisan, una famiglia unita ma…

Altri dettagli potrebbero arrivare dentro la casa anche se Miriana Trevisan sul padre di suo figlio ha sempre tenuto la bocca cucita anche quando avrebbe potuto dirne di ogni per via dei suoi siparietti con la Enardu al Grande Fratello Vip. Chi li conosce sa bene che la loro storia è stata altalenante e che sono ‘insieme’ ormai da 20 anni. Pago e Miriana Trevisan si sono conosciuti nel 2002 e sono convolati a nozze dopo un anno insieme. Sicuramente la coppia ha bruciato le tappe visto che dal loro amore è nato subito il loro amato figlio, Nicola, e qualche anno dopo, nel 2013, il loro matrimonio è già finito.

Grande Fratello Vip 2021, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: l'ira della Ricciarelli

I due sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per via di Nicola che vive con la madre ma che spesso fa la spola con la casa del padre e, un tempo, proprio in quella che il cantante sardo condivideva con Serena Enardu. Proprio con lei, dopo la sua rocambolesca partecipazione a Temptation Island prima e al Grande Fratello Vip poi, ha provato a ricucire le cose ma dopo un avvicinamento di qualche mese, è arrivato l’addio definitivo. Adesso nella vita di Pago c’è la musica con un solo obiettivo: il Festival di Sanremo 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA