La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio diversi ospiti nella sua prima parte per discutere a proposito dell’amore e del concetto di infedeltà. Presente anche Pago che vive una splendida storia d’amore con la compagna Serena Enardu; in passato però, anche per loro sono arrivate le nubi della crisi che fortunatamente, insieme, hanno ampiamente spazzato via. L’amore tra i due si è elevato ulteriormente dopo quei dissidi e lo dimostra la spiazzante lieta rivelazione del cantante nel salotto di Caterina Balivo: “Il matrimonio? Le ho fatto la proposta questo Natale e mi ha risposto di sì!”.

Caterina Balivo ha tentato di ‘rubare’ una possibile data per il matrimonio di Pago e Serena Enardu ma a quanto pare è ancora tutto da organizzare: “Ci sposiamo nel 2025? Non abbiamo ancora deciso” – ha affermato il cantante, e poi – “Non è che posso dire io la data, però avremo deciso lo faremo sapere”.

Serena Enardu, compagna di Pago: il romantico videomessaggio a La Volta Buona

L’atmosfera diventa ancora più toccante quando per Pago arriva direttamente un videomessaggio della sua compagna, Serena Enardu. “Ciao amore mio, ti confesso che per me non è facile… Approfitto per dirti quanto tu sia importante per me e soprattutto il nostro rapporto. Quello che abbiamo costruito con fatica e con amore; a volte abbiamo anche disintegrato quello che abbiamo costruito ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato un rapporto ancora più sincero. Adoro quello che siamo oggi e voglio invecchiare con te, non oso immaginare una vita senza te al mio fianco”. Gli occhi del cantante iniziano a brillare, trattiene a fatica le lacrime a La Volta Buona: “Quando succede qualcosa e ci si allontana molte volte rischi di non ascoltare più te stesso e vedi cose che non ti appartengono. Il segreto è però restare dove stai bene, lei mi ha sempre fatto stare bene…”.