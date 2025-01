Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago: da Uomini e donne al cinema

Concorrente dell’attuale edizione di Ora o mai più su Rai 1, Pago torna sulla scena televisiva dopo diverso tempo e a fare il tifo per lui c’è anche la fidanzata Serena Enardu. Lui è un cantante che proprio grazie a questa trasmissione sta cercando di rilanciarsi nel mondo della musica, lei in passato ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Nata a Quartu Sant’Elena nel 1976, la sua prima esperienza sul piccolo schermo arriva nel 2007 quando partecipa a Uomini e donne come tronista, dove conosce l’ex corteggiatore Giovanni Conversano.

La coppia intrecciò una storia d’amore che fece sognare i fan, ma che presto si interruppe. Archiviata l’esperienza nel dating show, nel 2011 debutta come inviata di Striscia la Notizia al fianco di Cristian Cocco, mentre nel 2016 arriva un’importante avventura cinematografica. In quell’anno, infatti, partecipa assieme alla sorella gemella Elga Enardu al film Zoolander 2 con Ben Stiller, interpretando un piccolo ruolo e comparendo per pochi istanti all’interno della pellicola.

Pago e Serena Enardu: la rottura, il ritorno di fiamma e la proposta di matrimonio

Per quanto riguarda la vita privata, Serena Enardu è mamma di Tommaso, figlio nato da una precedente relazione. Dal 2012/2013 è invece sentimentalmente legata al fidanzato Pago, che anche lui arrivava da una storia d’amore naufragata, quella con la showgirl ed ex moglie Miriana Trevisan, sposata nel 2003 e dalla quale ha avuto un figlio, Nicola. Pago e Serena hanno vissuto un lungo fidanzamento segnato anche da una crisi, sopraggiunta nel 2019 quando, dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island, decisero di lasciarsi.

A sorpresa, però, tra il 2022 e il 2023 la coppia si ricompone e ora vive una seconda fase della loro storia d’amore che potrebbe presto portarli alla celebrazione delle nozze. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso novembre, nel salotto di Verissimo, quando il cantante ha spiazzato la fidanzata chiedendole la mano. Lei ha inizialmente tentennato, esprimendosi con un “Mai dire mai”, per poi capitolare e accettare entusiasta. “Ora data, partecipazioni e noi ci saremo” ha assicurato una raggiante Silvia Toffanin in studio, in attesa del loro giorno più bello.