PAGO/ “Entro perchè ho bisogno di soldi” (Grande Fratello Vip 4)

Pago è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. L’ex concorrente di Temptation Island Vip appena entrato nella casa commenta così il suo ingresso: “è una sensazione strana, molto strana, devo ancora capire, è un groviglio di emozioni”. Poco prima di entrare il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “partecipo al GF VIP perchè ho bisogno di soldi” rivelando anche di portare con se la sua migliore amica. “Con me porterò la chitarra, – ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – la foto di papà Nicola e un gadget che mi ha regalato mio figlio Nicola con scritto ‘superpapà’: mi spaventa non vedere mio figlio”. L’ingresso nella casa del GF VIP però si preannuncia più difficile del previsto per il cantante che appena entrato viene chiamato in una stanza della casa per parlare con la sua ex Serena Enardu. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

L’ex moglie Miriana Trevisan non l’ha dimenticato ma…

Le vicende del cantante Pago, alias Pacifico Settembre, hanno tenuto banco in estate con la sua partecipazione tumultuosa al reality “Temptation Island”, indirizzato alle coppie che desiderano testare la solidità del legame amoroso che le unisce. Fra i concorrenti figurava anche l’artista sardo, il quale ha deciso di prendere parte al format targato Mediaset insieme alla sua dolce metà, Serena Enardu; di certo, entrambi non si aspettavano di lasciare il programma da ex, dopo sette anni di passione. A incentivare l’allontanamento fra i due è stato il sospetto avvicinamento di Serena a un tentatore single e, malgrado i numerosi falò di confronto, quest’ultima riteneva ha ritenuto di dover concludere la sua storia con Pago, che sta ancora soffrendo terribilmente per l’accaduto, come ha asserito ai microfoni di “Verissimo”: “Non mi vergogno di dirlo, perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo, ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita e ho bisogno di vivere me stesso al massimo”.

PAGO: TORNA TRA LE BRACCIA DELLA SUA EX MIRIANA TREVISAN?

Dopo il mancato happy ending con Serena Enardu ai falò di confronto di “Temptation Island”, Pago ha affrontato, per sua stessa ammissione, un periodo difficile e complicato, nel quale ha trovato grande supporto emotivo da parte della sua ex moglie, Miriana Trevisan (dalla quale ha avuto un figlio, Nicola), alla quale si è via via riavvicinato. In tanti hanno intravisto la possibilità, per i due, di riprovarci. Al settimanale “Chi”, la showgirl ha confessato: “Sì, è vero, io e Pago siamo ancora parecchio legati. È stato molto romantico leggere e ascoltare le voci circa una nuova storia d’amore fra di noi. Però, non è così… Forse siamo davvero talmente adulti che adesso non pensiamo a una cosa simile”. Miriana Trevisan ha lasciato dunque inequivocabilmente (e volontariamente?) più di uno spiraglio aperto per il futuro, anche se il cantante pensa ancora alla brusca interruzione del rapporto con Serena, come si evince dal suo post pubblicato su Instagram l’ultimo giorno dell’anno: “È sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare… Perché c’è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente… Sarebbe cambiato qualcosa?”.

CHI È PAGO?

Per quanti ancora non lo conoscessero (o lo conoscessero sommariamente), Pago è nato a Cagliari il 30 agosto 1971 e sin da bambino ha dimostrato una grande passione e una spiccata vocazione nei confronti della musica, senza tuttavia tralasciare il suo amore per lo sport (ha praticato per lunghi anni tennis). Al raggiungimento della maggiore età, ha deciso di tentare l’avventura nel mondo della musica, lasciando la sua Sardegna e andando a vivere a Milano, dove ha avuto inizio la sua carriera, grazie all’incontro con il produttore Flavio Ibba. Appassionato di tatuaggi, tanto da possederne tantissimi sul suo corpo, con “Temptation Island” ha raggiunto la notorietà, ma in realtà non si è trattato del primo reality show al quale ha preso parte; infatti, nel 2006, il suo nome campeggiava nell’elenco dei concorrenti di “Music Farm”. Pago arrivò in finale e vinse il programma. La voce di “Un’estate fa”, ora, è pronta a tornare in televisione e, seppur indirettamente, nelle case di milioni di italiani, grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire dalla serata odierna su Canale 5.



