Pago “Miriana per noi hai vinto tu, non il GF Vip ma la vita”/ Le dedica romantica

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera è stata eliminata Miriana Trevisan. Dopo aver perso al televoto contro Jessica Selassiè e Davide Silvestri, la showgirl ha potuto riabbracciare suo figlio accompagnato dall’ex marito Pago. Miriana ha sofferto molto la distanza da Nicola ma dall’altra questa esperienza l’ha aiutata a rafforzare quel legame indissolubile. Un’emozione forte per Miriana ha potuto riabbracciare il figlio dopo mesi di distanza: “Mi è mancato tantissimo, mi sono mancati i suoi abbracci e il suo odore”. Il figlio di Miriana ha raccontato ad Alfonso Signorini un aneddoto particolare che ha fatto sorridere i telespettatori a casa: “Ho conosciuto un po’ di più papà in questi sei mesi. Hanno una cosa in comune mamma e papà: entrambi cucinano male”. Pago si è complimentata con la sua ex moglie dicendole che era stata bravissima. Pago si aspettava che Miriana Sarebbe stata eliminata: “A differenza delle altre volte me lo sentivo”.

Alla fine della puntata, Pago è tornato sui social e ha commentato il percorso di Miriana spendendo belle parole nei suoi confronti: “Per noi hai vinto tu, non il GF Vip ma la vita, per educazione, grazia, onestà, dolcezza e chi più ne ha più ne metta”. Il cantante ha condiviso il video del momento in cui la gieffina ha lasciato la casa di Cinecittà, e ha inserito una lunga didascalia. Per iniziare Pago ha elogiato Miriana: “Che dire, sei stata strepitosa, meravigliosa, siamo orgogliosi di te!”. Pago ha ringraziato coloro che avevano sostenuto Miriana e rivolgendosi a Signorini aveva detto: “Ti prometto che da domani inizierò a pensare alle parole, quelle della canzone da dedicare a Miriana, Pacifico e Nicola, che nonostante tutto sono e saranno sempre una famiglia”.

Miriana Trevisan e lo scontro con Sonia Bruganelli

Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è scontrata in studio con Sonia Bruganelli. L’opinionista non ha mai fatto mistero di non apprezzare Miriana.La showgirl è entrata in studio e parlando del suo percorso ha rivelato: “Questi mesi sono serviti a trovare me stessa, a capire tante cose di me che avevo tralasciato e trascurato. Qui mi sono dovuta confrontare con i miei difetti, i miei problemi, il mio essere donna. È stata dura, non hai punti di riferimento e io me la sono giocata, anche essere sinceri è difficile. Posso dire grazie per le critiche costruttive, anche se alcune volte non erano costruttive”. Una frecciatina a Sonia Bruganelli che ha subito controbattuto: “Non sono stata chiamata per aiutare Miriana nella sua evoluzione sportula, quindi io dico quello che penso. Non ti ho mai visto in difficoltà, essendo una donna matura sei più forte di quello che sembri. Io ho sempre detto quello che pensavo, parlando di Miriana come persona. Hai fatto la gatta morta, hai finto e dicendo di essere buona sei arrivata fino ad un certo punto, anche se credo che delle volte non sei stata leale e sincera come professavi”. In un’intervista a SuperGuida TV, Sonia aveva già parlato di Miriana Trevisan definendola una gatta morta. Nessun risentimento però per un’intervista che lei rilasciò a suo tempo su Paolo Bonolis. Sonia ha assicurato di non saperne nulla: “Miriana non è il tipo di donna che mi piace”.

