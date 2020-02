PAGO: “PEZZI DI MER*A, BASTARDI”/ Offese al Grande Fratello dopo lite con Serena

Non c’è dubbio che Pago e Serena siano stati i protagonisti principali dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4. Tutto sembrava rose e fiori dopo l’ingresso nella Casa dell’ex tronista di Uomini e Donne, tornata a chiedere perdono al suo amato (anche se su questo punto il pubblico nutre molti dubbi) e decisa a far dimenticare al suo Pacifico le sofferenze estive culminate con un indimenticabile falò a Temptation Island Vip. Ma proprio quando la serenità sembrava essere stata raggiunta, ecco l’imprevisto: l’arrivo in puntata di Pedro, fratello minore di Pago, che avvisa il maggiore della presenza di un paio di “like” su Instagram sospetti da parte di Serena. A chi sono indirizzati? Ad Alessandro, il tentatore che ha mandato in confusione la Enardu a Temptation. La reazione di Pago è scomposta: prima si inalbera, poi vedendo Serena offesa si schiera dalla sua parte. Arrivando ad offendere perfino il Grande Fratello Vip 4.

PAGO OFFENDE GRANDE FRATELLO: “PEZZI DI MER*A”

Sono state pronunciate a bassa voce ma non sono sfuggite alle orecchie del pubblico le parole indirizzate da Pago alla produzione: “Non possono distruggere tutto così. Pezzi di mer*a. ‘Sti bastardi”. Frasi infuocate, rivolte con ogni probabilità agli autori del programma, colpevoli a suo dire di aver seminato zizzania tra lui e Serena facendo entrare nella Casa il fratello Pedro. Più difficile, come ipotizzato da alcuni, che Pago se la sia presa con i suoi stessi familiari. Dopo il suo sfogo, Pago ha continuato ad alimentare l’ipotesi di un complotto parlandone con la stessa Serena. Una volta raggiunta la donna in giardino, è a lei che ha confidato: “Io oggi me lo sentivo porca put*ana. Te lo dicevo che avrebbero tentato di farci litigare. Di farci allontanare”. Inutile dire che sui social i telespettatori siano furiosi: perché invece di prendersela con il Grande Fratello, Pago non si arrabbia con Serena per i suoi like ad Alessandro?

